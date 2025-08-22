Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε την επέκταση των συμβολαίων του Νίκου Πλώτα και του Άγγελου Λάγιου ως το 2030.

Σε μία κίνηση με το βλέμμα προς το μέλλον προχώρησε ο Προμηθέας, που επέκτεινε τα συμβόλαια των Άγγελου Λάγιου και Νίκου Πλώτα.

Αμφότεροι έχουν πάρει χρόνο στη Stoiximan GBL, με τους Πατρινούς να επενδύουν πάνω τους, δίνοντάς τους νέα συμβόλαια έως το 2023. Ο Άγγελος Λάγιος (22 ετών) έπαιξε την περσινή σεζόν σε 16 παιχνίδια της Stoiximan GBL, με 1.4 πόντους, 1.0 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ σε περίπου 10 λεπτά.

Ενώ αντίστοιχα ο Νίκος Πλώτας (21 ετών) κατέγραψε και αυτός την περασμένη σεζόν τις πρώτες του συμμετοχές με τον Προμηθέα, ενώ αγωνίστηκε και στην Καρδίτσα με τη μορφή δανεισμού.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως δύο δικά της παιδιά, ο Άγγελος Λάγιος και ο Νίκος Πλώτας υπέγραψαν την επέκταση των συμβολαίων τους και θα συνεχίσουν έτσι να είναι μέλη της οικογένειας του Προμηθέα.

Δύο παιδιά γεννημένα στην Πάτρα, που ανδρώθηκαν μπασκετικά στον Προμηθέα, προερχόμενοι από τα σπλάχνα των Ακαδημιών και του προγράμματος “ΝΟΥΣ”.

Ο Άγγελος Λάγιος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται στη θέση “4”, έχοντας διακριθεί για τα αθλητικά του προσόντα. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Προμηθέα και από τη σεζόν 2021-22 αγωνίζεται ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία, ενώ την περσινή σεζόν έκανε ένα μεγάλο step up στην απόδοσή του και ευελπιστεί σε ανάλογη συνέχεια έως και το 2030 όπου και θα παραμείνει στην ομάδα.

Αντίστοιχα, ο Νίκος Πλώτας, γεννημένος στις 12 Ιουνίου του 2004, αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας και προέρχεται και εκείνος από το πρόγραμμα “ΝΟΥΣ” του συλλόγου μας. Κατέγραψε τις πρώτες συμμετοχές του με το ανδρικό τμήμα τη σεζόν 2021-22, ενώ έχει παίξει ακόμα στον Αίολο Αγυιάς (με διπλό δελτίο) και σε Καρδίτσα και Κόροιβο ως δανεικός. Ο Νίκος Πλώτας επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα Βίκος Cola έως και το 2030.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι ως οργανισμός του Προμηθέα, που δύο ακόμα παιδιά που προέρχονται από τα “σπλάχνα” του συλλόγου, προοδεύουν και εκπροσωπούν επάξια την ανδρική μας ομάδα. Ευχόμαστε στον Άγγελο Λάγιο και το Νίκο Πλώτα να έχουν υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας».