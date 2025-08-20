Ο Προμηθέας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών του, με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Ο Προμηθέας έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της ερχόμενης σεζόν. Οι Πατρινοί, μάλιστα, ανακοίνωσαν και τα φιλικά προετοιμασίας τα οποία θα δώσουν, με το πιο δυνατό εξ αυτών να είναι απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρολεύκους» στις 6 Σεπτεμβρίου, στο δεύτερο φιλικό που θα δώσουν οι Πατρινοί στη σεζόν.

Ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» της Θεσσαλονίκης και αυτά στο «Ν. Φάσουρας», το οποίο διεξάγεται στο Περιστέρι.

Τα φιλικά προετοιμασίας του Προμηθέα