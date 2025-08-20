Προμηθέας: Φιλικό με Ολυμπιακό στις 6 Σεπτεμβρίου, αναλυτικά τα παιχνίδια των Πατρινών
Ο Προμηθέας έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της ερχόμενης σεζόν. Οι Πατρινοί, μάλιστα, ανακοίνωσαν και τα φιλικά προετοιμασίας τα οποία θα δώσουν, με το πιο δυνατό εξ αυτών να είναι απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρολεύκους» στις 6 Σεπτεμβρίου, στο δεύτερο φιλικό που θα δώσουν οι Πατρινοί στη σεζόν.
Ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» της Θεσσαλονίκης και αυτά στο «Ν. Φάσουρας», το οποίο διεξάγεται στο Περιστέρι.
Τα φιλικά προετοιμασίας του Προμηθέα
- 4 Σεπτεμβρίου: ΑΣ Παπάγου (ΕΑΚ Παπάγου)
- 6 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός (ΣΕΦ)
- 12 Σεπτεμβρίου: Μαρούσι (Ιβανώφειο – Τουρνουά “Μαυροσκούφεια”)
- 13 Σεπτεμβρίου: Άρης Midea (Αλεξάνδρειο – Τουρνουά “Μαυροσκούφεια”)
- 19 Σεπτεμβρίου: Μύκονος (ΚΓ Α. Παπανδρέου – Τουρνουά “Ν. Φάσουρας”)
- 21 Σεπτεμβρίου: Περιστέρι (ΚΓ Α. Παπανδρέου – Τουρνουά “Ν. Φάσουρας”)
