Επιστρέφοντας στο Nick Galis Hall ο Ρόνι Χάρελ συνάντησε γνώριμες φυσιογνωμίες, είχε και μια πρώτη κατ’ ιδίαν γνωριμία με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αλλά και με αρκετούς από τους νέους συμπαίκτες του στον Άρη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε χθες (19/8) στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (20/8) ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Άρη… αδειάζοντας το απουσιολόγιο του προπονητή του. Ο Ρόνι Χάρελ είχε πραγματοποιήσει καλή σεζόν (2023-24) στην πρώτη παρουσία του στους «κίτρινους» ενώ η περσινή χρονιά μοιράστηκε σε Σαμάρα και Μαρούσι.

Φέτος, ήταν από τις πρώτες επιλογές του Νίκου Ζήση κατά το χτίσιμο ομάδας από μηδενική βάση και με την προοπτική να αποτελέσει τη βασική επιλογή στη θέση «3». Ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει στον Άρη κι αυτό έγινε. Στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε μέρος, τόσο στο πρωινό, όσο και στο απογευματινό πρόγραμμα και πλέον ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς έχει λευκό απουσιολόγιο, αφού όλοι οι παίκτες της ομάδας συμμετέχουν στην προετοιμασία».