Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των αφίξεων των ξένων παικτών του στη Θεσσαλονίκη, για την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο χρόνος για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα και η ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τις αφίξεις των νέων ξένων παικτών της στη Θεσσαλονίκη. Ποδαρικό θα κάνει ο Αμερικανός γκαρντ Στέφεν Μπράουν, ο οποίος καταφθάνει την Κυριακή (10/8) στη συμπρωτεύουσα.

Σειρά θα πάρουν οι Κέι Τζέι Τζάκσον, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπεν Μουρ και Μάρβιν Τζόουνς. Ο προπονητής της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς, αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στην πόλη, με την πρώτη προγραμματισμένη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» να είναι την Τρίτη (11/8).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ mateco ξεκίνησε και ουσιαστικά το πρόγραμμα αφίξεων των νέων ξένων παικτών της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί τη νέα σεζόν.



Ο Stephen Brown θα κάνει την αρχή. Ο Αμερικανός γκαρντ, που θα ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Washington, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής (12:35), ενώ το ίδιο βράδυ θα φτάσουν σχεδόν ταυτόχρονα δύο ακόμη παίκτες της ομάδας μας.

O K.J. Jackson αναμένεται στις 20:25, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που θα έχει ξεκινήσει από το Houston, ενώ ο Cleveland Melvin αναμένεται στις 20:30 στο αεροδρόμιο MΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.



Τη Δευτέρα (11/8) φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco Jure Zdovc, συνεχίζοντας πλέον διά ζώσης τα καθημερινά meeting με τους συνεργάτες του, ενόψει και της έναρξη της προετοιμασίας, καθώς για το απόγευμα της Τρίτης (12/8) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας.



Ο Ben Moore θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί τα Τετάρτης (13/8) στις 08:45, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από το Σικάγο. Την ίδια αφετηρία θα έχει και ο Marvin Jones, ο οποίος ωστόσο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα αργότερα και πιο συγκεκριμένα το πρωί (08:45) της Τρίτης 19/8.»