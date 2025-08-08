ΠΑΟΚ: Αρχή στις αφίξεις των ξένων με Μπράουν
Ο χρόνος για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα και η ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τις αφίξεις των νέων ξένων παικτών της στη Θεσσαλονίκη. Ποδαρικό θα κάνει ο Αμερικανός γκαρντ Στέφεν Μπράουν, ο οποίος καταφθάνει την Κυριακή (10/8) στη συμπρωτεύουσα.
Σειρά θα πάρουν οι Κέι Τζέι Τζάκσον, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπεν Μουρ και Μάρβιν Τζόουνς. Ο προπονητής της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς, αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στην πόλη, με την πρώτη προγραμματισμένη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» να είναι την Τρίτη (11/8).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
«Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ mateco ξεκίνησε και ουσιαστικά το πρόγραμμα αφίξεων των νέων ξένων παικτών της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί τη νέα σεζόν.
Ο Stephen Brown θα κάνει την αρχή. Ο Αμερικανός γκαρντ, που θα ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Washington, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής (12:35), ενώ το ίδιο βράδυ θα φτάσουν σχεδόν ταυτόχρονα δύο ακόμη παίκτες της ομάδας μας.
O K.J. Jackson αναμένεται στις 20:25, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που θα έχει ξεκινήσει από το Houston, ενώ ο Cleveland Melvin αναμένεται στις 20:30 στο αεροδρόμιο MΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.
Τη Δευτέρα (11/8) φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco Jure Zdovc, συνεχίζοντας πλέον διά ζώσης τα καθημερινά meeting με τους συνεργάτες του, ενόψει και της έναρξη της προετοιμασίας, καθώς για το απόγευμα της Τρίτης (12/8) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας.
Ο Ben Moore θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί τα Τετάρτης (13/8) στις 08:45, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από το Σικάγο. Την ίδια αφετηρία θα έχει και ο Marvin Jones, ο οποίος ωστόσο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα αργότερα και πιο συγκεκριμένα το πρωί (08:45) της Τρίτης 19/8.»
Από την Κυριακή (10/8) ξεκινούν οι αφίξεις των ξένων παικτών του #PAOK στη Θεσσαλονίκη. https://t.co/8SYew9nUwR— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.