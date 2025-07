Την επόμενη ομάδα του βρήκε ο Σαβάρ Ρέινολντς, αφού ανακοινώθηκε από τους Λόντον Λάιονς.

Ο Σαβάρ Ρείνολντς ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών του ΠΑΟΚ τη σεζόν που πέρασε. Ένα από τα... κλειδιά και στην πορεία της ομάδας της Θεσσαλονίκης μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup, εκεί όπου δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπιλμπάο.

Ο Αμερικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και συγκεκριμένα στους Λόντον Λάιονς. Θα παίξει με τον Πανιώνιο στον όμιλο του Eurocup, αλλά και κόντρα στην Τρέντο του πρώην προπονητή του, Μάσιμο Καντσελιέρι.

Ο Ρέινολντς τελείωσε την περσινή σεζόν στην Ευρώπη με 14.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ, δίνοντας αρκετές λύσεις στον ΠΑΟΚ, ειδικά στον τομέα της επίθεσης.

📝 New signing. Shavar Reynolds Jr. joins the London Lions for the 2025/26 season.



The 6 ft 2 American guard played college basketball at Seton Hall University, where he started 27 games in his senior year, before transferring to Monmouth University. He averaged 14.1 points, 3.1… pic.twitter.com/zzOwTB9hFM