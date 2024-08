Η Παρί ανακοίνωσε μία σειρά φιλικών αγώνων, με την ΑΕΚ να είναι μία από τις αντιπάλους της.

Η Παρί ετοιμάζεται για την παρθενική σεζόν στη EuroLeague, με την προετοιμασία της να έχει ήδη ξεκινήσει. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε μία σειρά αγώνων προετοιμασίας και ανάμεσα στους αντιπάλους της βρίσκεται και η ΑΕΚ Betsson.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν και στις 13 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει το σύνολο του MVP του BCL και του EuroCup, Τι Τζέι Σορτς.

