Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Ήταν απλά ένα παιχνίδι, να παίξουμε ακόμα καλύτερα στο Game 2» (vid)

Ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-84 και έκανε το break στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, είδε την ομάδα του να παίρνει ένα δύσκολο διπλό επί των πρωταθλητών της Euroleague, με την ομάδα του Πειραιά να βγάζει στη δημοσιότητα ένα μέρος από τα όσα τους είπε μετά το τέλος του ντέρμπι στα αποδυτήρια.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five. Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία. Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή».