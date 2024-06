Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan Basket League, με τα πέντε ματς (αν φτάσει η σειρά μέχρι εκεί) να διεξάγονται σε διάστημα 10 ημερών.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν με... σκούπες από τα ημιτελικά, απέναντι σε Περιστέρι και Άρη, αντίστοιχα. Και οι τελικοί της Stoiximan Basket League ξεκινούν όσο πιο άμεσα γίνεται.

Την Τρίτη (4/6) θα γίνει η επίσημη συνέντευξη Τύπου των δυο φιναλίστ, ενώ το Game 1 θα γίνει την επόμενη (Τετάρτη, 5/6) στο ΟΑΚΑ.

Το Game 2 στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (7/6), ενώ το Game 3, ξανά στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (10/6), λόγω των Ευρωεκλογών και της συναυλίας των Coldplay στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ.

Αν χρειαστούν Game 4 και Game 5 θα γίνουν την ίδια εβδομάδα, Τετάρτη (12/6) και Παρασκευή (14/6). Όλοι οι τελικοί θα ξεκινήσουν στις 21:15 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3.

Η σειρά κρίνεται - σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο - στις τρεις νίκες (best of five).

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:15)

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (7/6, 21:15)

Game 3:Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:15)

Game 4*: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (12/6, 21:15)

Game 5*: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (14/6, 21:15)

*Αν χρειαστούν.