Ο αντικαταστάτης του Μπελιάουσκας λέγεται Σεσίλ Γουίλιαμς και έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να μπει άμεσα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σεσίλ Γουίλιαμς, που θα αντικαταστήσει τον Λαουρίνας Μπελιάουσκας. Ο Αμερικανός φόργουορντ πάτησε στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων».

Με το κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, ο πρώην παίκτης του Απόλλωνα Πάτρας αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας ενόψει της συνέχειας σε Stoiximan Basket League και φυσικά στο Final-8 του Κυπέλλου.

Πέρυσι έπαιξε 14 ματς με τη Μανίσα στο πρωτάθλημα Τουρκίας και είχε 10.1 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μέτρησε 4.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Cecil Williams is here!

Welcome @cecil1523 to #thessaloniki welcome to the #PAOKfamily ⚪️⚫️ pic.twitter.com/bVDO3cN5tP