Ο Μάρκο Λούκοβιτς αποτελεί παρελθόν από το Μαρούσι.

Ο Μάρκο Λούκοβιτς δεν θα συνεχίσει στο Μαρούσι, αφού ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε, στο twitter, πως ο Σέρβος παίκτης έμεινε ελεύθερος.

Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα γίνει σύντομα γνωστός.

Ο Λούκοβιτς υπήρξε μέρος ενός επεισοδίου με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, στο ματς Παναθηναϊκός - Μαρούσι, όπου μάλιστα αποβλήθηκε και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής.

Στην Basket League μέτρησε 6.75 πόντους ανά αγώνα σε 8 εμφανίσεις με το Μαρούσι.

