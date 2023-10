Αταμαν: «Το ντέρμπι το χάσαμε από χαζά μας λάθη, δεν το κέρδισε ο Ολυμπιακός - Θα δούμε αν θα βγούμε στην αγορά»

Ο Εργκίν Αταμάν αφού είπε ότι ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε για 35 λεπτά αλλά στο τέλος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση ορισμένων παικτών, έκρουσε καμπανάκι κινδύνου, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να βγουν οι «πράσινοι» στην αγορά.

«Χείμαρρος» ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι. Οι «πράσινοι» επικράτησαν εύκολα με 82-71 και μιλώντας για το ματς είπε ότι «κυριαρχήσαμε μέχρι και τα τελευταία 5-6 λεπτά του ματς. Όμως δεν είμαι ικανοποιημένος από τα επίπεδα συγκέντρωσης και συμπεριφοράς στο τέλος από πολλούς παίκτες της ομάδας. Αυτή η νοοτροπία είναι επικίνδυνη και θα παρθούν αποφάσεις, αρχής γενομένης από αύριο. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα η σκληρή δουλειά ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου».

Και συνέχισε: «Είμαστε μια νέα ομάδα και δίνω την ίδια σημασία σε όλα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Αυτά τα παιχνίδια μας δίνουν χρόνο και χώρο προκειμένου να δουλέψουμε για τα επόμενα ματς. Όλοι νόμιζαν ότι θα είναι εύκολο ματς. Δώσαμε χρόνο στον Σαμοντούροβ ο οποίος έπαιξε καλά. Όμως με εξαίρεση 1-2 παίκτες δεν έμεινα ικανοποιημένος από την προσωπική απόδοση κάποιων. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά αυτή η νοοτροπία είναι επικίνδυνη. Πρέπει να μπαίνουν πιο δυνατά πνευματικά στα ματς».

Επίσης αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό λέγοντας ότι «δεν χάσαμε επειδή ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα αλλά χάσαμε επειδή κάναμε χαζά λάθη στο τελευταίο δεκάλεπτο» ενώ αναφέρθηκε και στα μόλις 6 λεπτά συμμετοχής του Κώστα Σλούκα: «Οι γιατροί μας συνέστησαν να μην παίξει πολύ όπως επίσης και ο ίδιος γιατί είχε μια ενόχληση στην γάμπα και ήθελε ξεκούραση. Όπως και ο Χουάντσο έμεινε εκτός επειδή είχε ένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και έπρεπε να ξεκουραστεί. Όμως έχουμε μεγάλο ρόστερ».

Όσο για το ενδεχόμενο να βγει η ομάδα στην αγορά; «Περιμένουμε να δούμε την ομάδα όταν επιστρέψουν οι Παπαπέτρου και Μήτογλου. Είδαμε ότι με πλήρες ρόστερ είχαμε παίξει καλά στο τουρνουά. Θα δούμε μετά από τα επόμενα παιχνίδια. Αν χρειαστεί θα βγούμε στην αγορά, μπορεί να κάνουμε προσθήκη ή αλλαγές. Αν καταλάβουμε ότι κάτι πάει λάθος θα το διορθώσουμε γιατί είμαστε ομάδα με υψηλούς στόχους».

Και κατέληξε αναφορικά με το αν το ματς με την Μπάγερν είναι must win: «Κάθε ματς είναι must win. Χάσαμε το πρώτο εντός έδρας στην παράταση, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Για όλες τις ομάδες της Euroleague τα παιχνίδια είναι must win».