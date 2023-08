Ο Προμηθέας ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Άρτουρς Κούρουκς, κάνοντας μια δυναμική περιγραφή για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.

Οι Πατρινοί θέλουν να δημιουργήσουν μια ισχυρή ομάδα, παλεύοντας για τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας της BasketLeague, κάνοντας παράλληλα και μια πολύ καλή πορεία στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Άρτουρς Κούρουκς σύμφωνα με το τον Εμιλιάνο Κάρθια από το Sportando. O Λετονός γκαρντ την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στη Μπασκόνια, μετρώντας στην ACB σε 30 αγώνες, 4.3 πόντους και 1.4 ασίστ μέσο όρο.

Ο Κούρουκς βρισκόταν πολύ κοντά στην Τενερίφη, αλλά το deal «στράβωσε». Στο παιχνίδι μπήκε δυνατά ο Προμηθέας που όπως φαίνεται, βρίσκεται κοντά από την απόσπαση της υπογραφής του.

No more Tenerife for Arturs Kurucs. The Latvian is joining BCL team Promitheas Patras https://t.co/qPWV3IKvLE