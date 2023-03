Ο Γιάνις Στρέλνιεκς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αχίλλειο και πλέον άρχισε να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Αναμφίβολα ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς για την ΑΕΚ δεν είναι άλλος από τον Γιάνις Στρέλνιεκς. Όπως είναι γνωστό ο Λετονός γκαρντ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα για το BCL με αντίπαλο τη Γαλατασαράι, κάτι που θα τον κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ήδη άρχισε να μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του καθώς υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση σε κλινική της Γερμανίας. Φυσικά αναμένεται από την επόμενη σεζόν στα παρκέ ενώ είναι δεδομένο ότι θα απουσιάσει και από το Παγκόσμιο Κύπελλο εθνικών ομάδων.

Great news from Murnau clinic in Germany. Janis Strelnieks had a successful Achilles tendon surgery done by Professor Jan Friederichs and doctor Johannes Gabel. We wish Janis a speedy recovery and cannot wait to see him back on the basketball court! 🙌 pic.twitter.com/l6ESD9Kych