Τακιανός: «Πάντα είχα το όνειρο να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Φώτη Τακιανό ο οποίος αφού σημείωσε ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγάλα οράματα, παραδέχθηκε ότι πάντα είχε το όνειρο της επιστροφής στον ΠΑΟΚ.

Η αλήθεια είναι ότι οι δύο προηγούμενες θητείες του Φώτη Τακιανού στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες ή τουλάχιστον δεν είχαν happy end. Γιατί ως παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό με συνέπεια να χάσει τη εξαιρετική σεζόν 1993-94 πριν τελικώς αποχωρήσει ενώ εξίσου προβληματική ήταν και η δεύτερη (2006-07) όπου λειτούργησε ως συνεργάτης των Μπάνε Πρέλεβιτς, Κώστα Πιλαφίδη στην τεχνική ηγεσία. Ο 53χρονος προπονητής επέστρεψε πλέον στη θέση του πρώτου προπονητή και στην επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έκρυψε ότι επρόκειτο για μια επιθυμία που ήταν βαθιά στην ψυχή του.

«Το μπόλιασμα μέσα στην ομάδα, μέσα από τις προηγούμενες παρουσίες μου, μου δημιούργησε μια διαδικασία που πάντοτε είχα σε επίπεδο ονείρου να μπορέσω να ξαναδουλέψω με την ομάδα. Πάντοτε υπήρχε στο μυαλό μου ανεξάρτητα από το αν η παρουσία μου ως παίκτης δεν τελείωσε έτσι όπως θα ήθελε. Αυτά συμβαίνουν. Πάντα υπήρχε το όραμα και η επιθυμία να επιτρέψω. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι το κλαμπ είναι μεγάλο στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι εμείς που περάσαμε από την ομάδα να οραματιζόμαστε πώς θα μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των στόχων», είπε ο νέος τεχνικός του Δικεφάλου.

Ο Φώτης Τακιανός ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. «Ξεκινά η τρίτη μου θητεία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ με τη λογική ότι ξέρω το μέγεθος του συλλόγου, τις απαιτήσεις κι όλο αυτό με κάνει να νιώθω χαρούμενος για την ευκαιρία. Θέλουμε να πετύχουμε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Μέσα σε αυτούς είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα όπως και η δημιουργία κορμού παικτών που είναι απαραίτητος για μια ομάδα που θέλει να έχει συνέχεια και απαιτήσεις. Θα υπάρξει προσπάθεια στο 100% και μέγιστη συγκέντρωση ούτως ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι χαρούμενοι».

Σε ερώτηση για το αν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση (προσθήκη παίκτη) απάντησε ότι… «πρωταρχικός στόχος μου είναι πώς αυτή την ομάδα θα μπορέσω να την κάνω να αποδώσει καλύτερα με τη λογική ότι έχω διακρίνει ότι το υπάρχον υλικό έχει περιθώρια βελτίωσης και μπορεί να καλύψει τα κενά που φαινομενικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι της λείπουν. Χρειάζεται λοιπόν ένα εύλογο χρονικό διάστημα όχι για να δω την ομάδα αλλά για να διακρίνω σε ποιο ποσοστό οι υπάρχοντες παίκτες μπορούν να καλύψουν τα κενά. Στις συζητήσεις που κάναμε με τη διοίκηση συμφωνήσαμε να γίνει ότι πρέπει για να εμφανιστεί η ομάδα πιο δυνατή έως το τέλος του Πρωταθλήματος».

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα αυτής της ομάδας απάντησε… «η ομάδα διεκδικεί με αξιώσεις ένα καλό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία. Η πορεία της μπορεί να είναι καλύτερη από εδώ και πέρα. Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο συγκέντρωσής μας. Διακρίνοντας που είναι το πρόβλημα πρέπει να αποφασίσουμε τον τρόπο θα λυθεί. Αν η ομάδα αποκτήσει μια διαδικασία κατά την οποία θα έχει σταθερότερη απόδοση αυτομάτως θα βελτιωθεί η ομάδα. Στόχος είναι η διάρκεια των παικτών γιατί έτσι θα καλυφθούν τα κενά. Συμφωνώ ότι η ομάδα παρουσιάζει κάποια up and down στην απόδοσή της και αυτά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε».

Σχετικά με τον στόχο από εδώ και πέρα δεδομένων των απωλειών σε Κύπελλο και Ευρώπη σημείωσε: «Μας έχει μείνει ο στόχος του Πρωταθλήματος. Το μέγεθος του ΠΑΟΚ μας δημιουργεί όλους την υποχρέωση να δίνουμε το 100% σε απόδοση και στόχους. Υπάρχει κίνητρο στην ομάδα αλλά και υποχρέωση σε καθημερινή βάση».

Ρωτήθηκε για τον ψυχολογικό παράγοντα καθώς η ομάδα έδειξε ότι είχε τελματώσει στον τελευταίο μήνα. «Είναι ξεκάθαρο ότι όταν μια ομάδα δείχνει ότι έχει τελματώσει, έχει επηρεαστεί από αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Είναι προαπαιτούμενο για μια ομάδα που θέλει να έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο να έχει ομοιογένεια, οικογενειακό κλίμα, ότι οι παίκτες πρέπει να παίζουν μαζί για τη νίκη και ότι όλοι όσοι υπηρετούν την ομάδα θα πρέπει να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία της ομάδας βάζοντας τους εαυτούς τους κάτω από την ομάδα. Άρα είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με ψυχολογία και ψυχοσύνθεση. Καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει όταν δεν υπάρχει ομοιογένεια και ένωση παικτών, προπονητών διοίκησης. Το αγωνιστικό κομμάτι θα λειτουργήσει για ένα διάστημα αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα καταρρεύσει. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στην ομάδα όπου ο ένας θα παλεύει για τον άλλον. Επίσης, ότι χτιστεί φέτος θα αποτελέσει εχέγγυο και για του χρόνου. Θα κάνουμε προσπάθεια στους επόμενους αγώνες, ταυτόχρονα όμως θα επιδιώξουμε να χτίσουμε μια βάση. Οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγάλα οράματα», απάντησε.

Ο Φώτης Τακιανός ρωτήθηκε και για τη διαδικασία σταδιακής προώθησης των νέων παικτών της ομάδας στην πρώτη και εξήγησε ότι… «είναι ένα γενικότερο πλάνο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τη διοίκηση ούτως ώστε όταν τα παιδιά θα δουλέψουν θα έχουν και την αντίστοιχη ευκαιρία. Το καλοκαίρι θα το βάλουμε σε πιο συγκεκριμένες βάσεις τον προγραμματισμό ανάδειξης νέων παικτών, παικτών δηλαδή από τα τμήματα υποδομής».

Χατζόπουλος: «Ντροπή να συζητάμε γι’ αλλαγές»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Φώτη Τακιανό λέγοντας παράλληλα ότι… «έδειξε τα διαπιστευτήριά του από πέρυσι όπου αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής αλλά και από άλλες δουλειές στο παρελθόν», ενώ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αλλαγών το οποίο και απέρριψε κατηγορηματικά. «Έχετε μανία να αλλάξουμε την ομάδα. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ο κόουτς θα δει την ομάδα, ας εξήγησε τον στόχο του και θα πράξουμε αναλόγως και των οικονομικών. Είναι άδικο για τα παιδιά που παλεύουν στα ματες να συζητάμε γι’ αλλαγές όταν κάποια παιδιά προτίμησαν να μείνουν εδώ όταν είχαν διπλάσιες προτάσεις σε σχέση με τα συμβόλαιά τους. Μην πω ότι είναι ντροπή να το συζητάμε».

Σχετικά με τους λόγους της αλλαγής σημείωσε ότι δύο πράγματα έπαιξαν ρόλο. Το γεγονός ότι η ομάδα δεν ήταν στο επίπεδο που ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς, τονίζοντας παράλληλα ότι έκρινε απαραίτητο ένα... ηλεκτροσόκ.