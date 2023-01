«My name is Nick»: Το ντοκιμαντέρ για την καριέρα του τεράστιου Γκάλη (vid)

Nτοκιμαντέρ για τον Νίκο Γκάλη με τον τίτλο «My Name is Nick» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι λάτρεις του «Gangster» του ελληνικού μπάσκετ.

Σπουδαία νέα για τους λάτρεις του τεράστιου Νίκου Γκάλη. Ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «My name is Nick» θα είναι αφιερωμένο στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε 12 επεισόδια (δύο κύκλους των έξι επεισοδίων) που θα ανέβουν στη συνδρομητική πλατφόρμα «Vimeo», ενώ το πρώτο επεισόδιο θα είναι δωρεάν για το κοινό. Tα πρώτα έξι επεισόδια του ντοκιμαντέρ θα αναρτηθούν στο «Vimeo» στις 20 Ιανουαρίου ενώ τα επόμενα έξι τον Μάη.

Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το ξεκίνημα του σπουδαίου αθλητή και την καριέρα του στον Άρη, τη συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα, την οποία οδήγησε στον άθλο του 1987, αλλά και την επίδραση που έχει ο Γκάλης στον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία.

Για τον Γκάλη θα μιλήσουν παλιοί συμπαίκτες, μεγάλοι αντίπαλοι και φίλοι του. Όπως οι Βαγγέλης Αλεξανδρής, Διαμαντής Σκόνδρας, Διονύσης Ανανιάδης, Βασίλης Λυπηρίδης, Σωτήρης Σακελλαρίου, Πέτρος Σταμάτης και Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Το trailer