Ο Απόλλων Πάτρας και ο 23χρονος φόργουορντ, Νίκολα Μίσκοβιτς, θα χαράξουν κοινή πορεία την επόμενη σεζόν, όπως ενημέρωσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Σε μία επένδυση για την ενίσχυση των φόργουορντ προχώρησε ο Απόλλων Πάτρας, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον 23χρονο Νίκολα Μίσκοβιτς.

Ο MVP του Eurobasket U18 το 2017 θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Απόλλωνα την ερχόμενη σεζόν στη Basket League έχοντας περάσει προηγουμένως από τη Μέγκα Μπάσκετ, την Άρκα Γκντίνια και την Ποντγκόριτσα.

Την είδηση γνωστοποίησε ο μάνατζερ του παίκτη, Μίσκο Ραζνάντοβιτς, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού.

