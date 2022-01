Ο Κώστας Σλούκας γιόρτασε τα γενέθλιά του στο παρκέ. Και λίγο αργότερα, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, τον περίμενε η τούρτα του.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Ιωνικό, με 109-65 και ο Κώστας Σλούκας (8π., 5 ασίστ) έλαβε την τούρτα του! Ο γκαρντ των Πειραιωτών είχε τα γενέθλιά του (έγινε 32) και μόλις τελείωσε το ματς και όλη η ομάδα μαζεύτηκε στα αποδυτήρια ήρθε η ώρα για το σβήσιμο των κεριών.

Το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες του τραγούδησαν το «Happy birthday», μέσα σε χαμόγελα.

Δείτε το βίντεο:

Age is just a number. A Cake is more than that! Happy B-Day @kos_slou !!! 🥳🥳🥳 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/0nYzuGApRC