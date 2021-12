Προμηθέας: Υπέγραψε ο Άντριτς

Ως παίκτης του Προμηθέα Πατρών θα πρέπει να λογίζεται από 'δω και στο εξής ο 27χρονος Σέρβος φόργουορντ, Μιχάιλο Άντριτς.

Βρέθηκε πολύ κοντά στον Ηρακλή, αλλά τελικά υπέγραψε στον Προμηθέα. Όπως και να 'χει, ο δρόμος τον οδήγησε ξανά στην Basket League. Ο λόγος για τον 27χρονο φόργουορντ, Μιχάιλο Άντριτς, ο οποίος στο... παρά πέντε του 2021, έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τη νέα του ομάδα, όπως έκανε γνωστό μέσω Twitter ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Σέρβος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας καθώς πέρσι αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου, όπου μέτρησε 12.9 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε 20 εμφανίσεις.

Φέτος αγωνίστηκε στο πρώτο διάστημα της σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Αφιόν Μπελεντίγιεσπορ, καταγράφοντας 8.4 πόντους και 2.2 ριμπάουντ σε 10 παιχνίδια.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο Χάρης Γιαννόπουλος πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Πάτρας, καθώς μένουν τα διαδικαστικά για τη λύση της συνεργασίας του.

Ο Άντριτς είχε βρεθεί και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ προ μερικών εβδομάδων, αλλά εν τέλει ο Προμηθέας ήταν αυτός που απέσπασε το τελικό «ναι» από τον έμπειρο παίκτη.

Κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε βρεθεί στην Παρτίζαν (2012-2018), ενώ ήταν κι επί σειρά ετών στέλεχος των μικρών Εθνικών Ομάδων της Σερβίας.

