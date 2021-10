ΑΕΚ: Στους Πέισερς τα δικαιώματα του Βαουλέτ

Οι Μπρούκλιν Νετς θα παραχωρήσουν τα δικαιώματα του Αργεντινού φόργουορντ της ΑΕΚ, Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ στους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ έγινε πικ στο νούμερο 39 του NBA Draft 2015 από τους Χόρνετς. Στη συνέχεια η Σάρλοτ αντάλλαξε τα δικαιώματά του στους Μπρούκλιν Νετς για 880.000 δολάρια και δυο επιλογές β' γύρου, επιλέγοντας εν τέλει τους Αρνόλντας Κουλμπόκα και Τάλεν Χόρτον Τάκερ.

Ο διεθνής Αργεντινός φόργουορντ δεν αγωνίστηκε ποτέ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Έπειτα από την Μπαχία, έπαιξε διαδοχικά στις Πενιαρόλ, Μανρέσα και φέτος αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Όπως, λοιπόν αναφέρουν πληροφορίες από τις ΗΠΑ, οι Νετς θα παραχωρήσουν με ανταλλαγή τα δικαιώματά του στους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Βαουλέτ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το 2023.

The Brooklyn Nets are trading the draft rights of Juan Pablo Vaulet to the Indiana Pacers, a league source told @hoopshype. https://t.co/qp5BGBSS1p