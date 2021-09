Κολοσσός: Στέφαν Ποτ ο «εκλεκτός» για αντί-Λόουσον (vid)

Ο Στέφαν Ποτ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Κολοσσού Ρόδου, αντικαθιστώντας τον Τάι Λόουσον στο ρόστερ των γαλάζιων, λίγο πριν την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Όπως διαβάσατε χθες (24/9) στο Gazzetta, ο Τάι Λόουσον είναι... φευγάτος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Κολοσσού να αναζητήσουν νέο πλέιμεικερ στην αγορά.

Αυτός είναι τελικά ο 27χρονος διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Σερβίας, Στέφαν Ποτ. Ο νέος παίκτης του Κολοσσού έχει ύψος 1.96 μέτρα και πέρσι αγωνιζόταν στην Ιγκοκέα της Βοσνίας, με μέσο όρο 8.1 πόντους, 3.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ σε 26 ματς της Αδριατικής Λίγκας. Είχε ακόμη και 13 συμμετοχές στο Basketball Champions League.

Είναι επαγγελματίας από το 2009 και στο βιογραφικό του συναντάμε πληθώρα βαλκανικών ομάδων, όπως Παρτίζαν, FMP, Μλάντοστ και Πλοϊέστι, μεταξύ άλλων.

Ο εκπρόσωπος του αθλητή, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, γνωστοποίησε την είδηση της συμφωνία με σχετικό «ποστάρισμα» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

