Παναθηναϊκός και outsider γίνεται;

Ο Χρήστος Κιούσης γράφει για ένα πλήρες Παναθηναϊκό Σαββατοκύριακο που σε άλλες εποχές θα δημιουργούσε προσμονή κι όχι αβεβαιότητα.

Σε μια ιστορική διαδρομή πολλών ετών ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει μετρηθεί ως outsider μόνο ως Panathinaikos απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους στα ευρωπαϊκά γήπεδα άλλοτε επιβεβαιώνοντας τον όρο με ήττες κι άλλοτε ανατρέποντας τα προγνωστικά με εκκωφαντικές νίκες.

Στο μπάσκετ ο Παύλος να ‘ναι καλά, το “outsider” το είχαμε ξεχάσει πάρα πολλά χρόνια και η πράσινη φανέλα με το τριφύλλι έκανε τους αντιπάλους να αισθάνονται άβολα σε όλα τα ευρωπαϊκά πλάτη και μήκη. Είναι αλήθεια ότι ψηλώσαμε περισσότερο από το ύψος της μπασκετικής μας χώρας και ήταν νομοτελειακό να μην κρατήσει αυτό για πάντα.

Όσοι με διαβάζετε που και που θα έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι φίλος των αυτοκρατοριών, των δυναστειών και άλλων αθλητικών απολυταρχικών πολιτευμάτων γιατί στερούν από τον «μικρό» την πιθανότητα της νίκης και από τον φίλαθλο τα στοιχεία της προσμονής και της έκπληξης, απαραίτητα για το υψηλό ενδιαφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό.

Πως φτάσαμε από τα παραπάνω στο να μπαίνουμε σε ένα τυχαίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ως ισότιμοι διεκδικητές του Super Cup στο μπάσκετ και σχεδόν ως outsider ή τέλος πάντων με μεγάλη αβεβαιότητα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη Λεωφόρο (!), απέναντι στον φορμαρισμένο, αήττητο και πρωτοπόρο Βόλο, σηκώνει πολύ συζήτηση και πολλούς αναστεναγμούς.

Λεωφόρος

Εξακολουθεί η ποδοσφαιρική πράσινη διοίκηση να κρατά τα σκήπτρα του διαχρονικού παραλογισμού, όπου έχοντας ξοδέψει κατά κοινή ομολογία εκατομμύρια εκατομμυρίων, δεν έχει χτίσει απολύτως τίποτα και δεν εγγυάται απολύτως τίποτα για το εγγύς ή απώτερο μέλλον. Λυπάμαι που δε θα στοχεύσω κατά το ελληνικό προσφιλές τον προπονητή ή τον τερματοφύλακα όπως διαβάζω δεξιά κι αριστερά αλλά απλά δεν θα το κάνω.

Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δικαίωμα να κάνει λάθη, όσο κι αν είναι εκνευριστικά τα κολλήματα σε σχήματα και άτομα που δεν ανταποκρίνονται στο χορτάρι και ο όποιος τερματοφύλακας έχει δικαίωμα να κάνει κακό βολέ, κακή έξοδο, αργή αντίδραση.

Ο μόνος που δεν δικαιούται να νιώσει έκπληξη σε τυχόν δυσάρεστο αποτέλεσμα αύριο στην Λεωφόρο είναι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Είναι μάλιστα μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να καθίσει δίπλα στον πρωτοπόρο Αχιλλέα Μπέο και να του ζητήσει μικρό φροντιστηριακό μάθημα. Να τον ρωτήσει ας πούμε πως διαλέγει προπονητές νεαρούς σε ηλικία μεν, επαρκείς σε γνώσεις και προσωπικότητα δε, καμία σχέση με τα παραδείγματα Πογιάτος. Να μάθει πως ψωνίζει ο Βόλος αθλητές με πλούσια αθλητικά προσόντα, τη στιγμή που ο κύριος Αλαφούζος έχει πετάξει εκατομμύρια σε συμβόλαια που προσπαθεί ανεπιτυχώς να τερματίσει. Και θυμίζω ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα αύριο στο χορτάρι, ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου θα βλέπει την πλάτη του Ν.Π.Σ. Βόλος του Αχιλλέα Μπέου στη βαθμολογία. Ποδοσφαιρικά θεμιτό, δίκαιο και ευχάριστο, παναθηναϊκά τραγικό.

Πάτρα

Θα το λέω μέχρι να αποδειχθώ λάθος και τότε με χαρά θα ζητήσω συγγνώμη. You had one job! Μετά το περσινό πάθημα, έπρεπε πρώτα απ΄ όλα να χτίσεις τη δημιουργία σου και την κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια. Φτάσαμε στα τελευταία φιλικά να παραπονιέται ο Παπαγιάννης στον Μέικον για ελλιπή τροφοδότηση, λες κι έχουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη σέντερ με το κορμί του PG στη ρακέτα.

Να καταθέσω τώρα που είναι νωρίς και μια αντιδημοφιλή άποψη. Πετυχημένη ομάδα χωρίς κορυφαίο δυάρι γίνεται, πετυχημένη ομάδα χωρίς κορυφαίο άσσο δε γίνεται. Αν λοιπόν τα οικονομικά είναι μετρημένα κουκιά, σημαντικότερο είναι να κλειδώσεις δυο άσσους, παρά δυο δυάρια. Κι όσο κι αν θαυμάζω τον Νεμάνια Νέντοβιτς, πιστεύω ότι είναι αφενός πολυτέλεια σε μια ομάδα που στερείται κάτι πιο βασικό και αφετέρου δικαιολογημένα νομίζω, δεν εμπιστεύομαι τη συνέπειά του σε παρουσίες και συμμετοχές.

Έχω όμως απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Δημήτρη Πρίφτη και δεν πιστεύω, ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση σε εκείνον και στο σύνολό του, ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός δεν βγει νικητής σε αυτό το διήμερο Super Cup. Λέω μόνο την προσωπική μου άποψη και ξανακάθομαι στον πράσινο καναπέ μου. Καλή επιτυχία γιατί οι νίκες σήμερα και αύριο μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ποιότητα στη λειτουργία του συνόλου και σπουδαία ψυχολογία σε όλον τον παναθηναϊκό κόσμο.

Υ.Γ. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα μετά το video με τη Φανέλα του Π.Α.Ο. για το gazzetta TV. Όπως είπα κι εκεί, αν δεν ήμουν Παναθηναϊκός, δεν θα ήμουν εγώ. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να αυτοσαρκάζομαι ή να χειροκροτώ τον απέναντι. Ωριμάστε επιτέλους, στο 2021 φτάσαμε.