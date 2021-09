Ποκουσέφσκι για Ολυμπιακό: «Πάντα ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου» (pic)

Ο Ποκουσέφσκι είδε από κοντά το Ολυμπιακός-Λαύριο και με ανάρτηση του έδειξε πως δεν ξεχνά τους... ερυθρόλευκους.

Μπορεί πλέον να αγωνίζεται στους Θάντερ και να δοκιμάζει την τύχη του στο ΝΒΑ, ωστόσο ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι δεν ξεχνά τον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει το ματς των Πειραιωτών με το Λαύριο και με ανάρτηση του, έδειξε πως οι... ερυθρόλευκοι έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

«Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις ανθρώπους από μία ομάδα που έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου. Ευχαριστώ», έγραψε.

Στην Οκλαχόμα αναμένεται να πάρει πολλές ευκαιρίες και φέτος, αφού η ομάδα έχει ξεκινήσει rebuild, ποντάροντας πολλά στους νέους και ταλαντούχους παίκτες που έχει στο ρόστερ της. Εκτός από τον Ποκουσέφσκι, υπάρχουν και οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Μαλεντόν, Ντορτ, Γκίντεϊ, Ρόμπι και Μπάζλεϊ, με τον «Poku» να προορίζεται για για βασικός small forward της ομάδας.

it's always nice to see people from a club that has a special place in my heart,Thank you. @olympiacosbc ❤️ @ Piraeus, Greece https://t.co/RUKyAYHzBB