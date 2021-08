ΠΑΟΚ: «Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο (pics)

Στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε νωρίτερα ο νέος φόργουορντ της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη, Ντέιβιντ ΝτιΛέο.

Αφίξεων συνέχεια στον ΠΑΟΚ, με τον 24χρονο πρώην παίκτη της Μούρθια να φτάνει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» πριν λίγη ώρα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του δικεφάλου του βορρά που τελείται υπό τις οδηγίες του κόουτς Άρη Λυκογιάννη.

Ο ΝτιΛέο, έπειτα από τη συμμετοχή του στο πρόσφατο NBA Summer League, έφτασε στην Μακεδονία κι αναμένεται να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στην θέση του πάουερ φόργουορντ.

Πλέον οι άνθρωποι του συλλόγου, αφού υποδέχθηκαν Ογκμπέιντε και ΝτιΛέο, αναμένουν το τελευταίο γκρουπ ξένων παικτών (Κάρτερ, Γκρίφιν, Λοβ, Τζόουνς) ούτως ώστε να είναι πλήρης η σύνθεση της ομάδας στη συνέχεια της προετοιμασίας.

Just landed in Thessaloniki!

Welcome @Daviddileo14 #TogetherWeRiseUp pic.twitter.com/d3VFZN4xW5