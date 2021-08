Λαύριο: Απέκτησε τον Άλφη Πιλάβιο (pic)

Το Λαύριο ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου φόργουορντ Άλφη Πιλάβιου (198 εκ.).

Από το κολέγιο του Old Dominion στο Λαύριο. Οι φιναλίστ του περσινού πρωταθλήματος ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21χρονου φόργουορντ, Άλφη Πιλάβιου, ο οποίος αποτέλεσε και μέλος των ακαδημιών του Παναθηναϊκού από το 2015 έως το 2018.

Παράλληλα, ο Πιλάβιος έχει αποτελέσει κομμάτι και των κλιμακίων των Εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου:

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου (15/12/1999) forward (1.98m) Αλφρέδου (Άλφη) Αλέξανδρου Πιλάβιου!

Το Who is Who του Άλφη:

2015-2018: Εφηβικά Τμήματα Παναθηναϊκού

2016: Πρωταθλητής Ελλάδος στους Εφήβους (Παναθηναϊκός)

2017: Συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό στο Adidas Next Generation Tournament Euroleague έχοντας 11.3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

2017-2021: Old Dominion University (Division 1): στην κολεγιακή του καριέρα σε 47 παιχνίδια είχε Μ.Ο.: 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.2 κλεψίματα σε 6’ συμμετοχής.

Διεθνής σταδιοδρομία:

Εθνική Ελλάδος Εφήβων 2017 (Σλοβακία)

Εθνική Νέων 2018 (Γερμανία)

Εθνική Νέων 2019 (Ισραήλ)

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!