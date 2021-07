Παίρνει Έρικ ΜακΚρι το Περιστέρι (vid)

Το Περιστέρι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Έρικ ΜακΚρι και όπως αναφέρει το Sportando, η ομάδα των δυτικών προαστίων ήλθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ (2μ.01).

Το Περιστέρι υλοποιεί τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της σεζόν 2021-22 όπου θα διεκδικήσει, μεταξύ άλλων την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League στο γήπεδό του και σύμφωνα με το Sportando, απέκτησε τον Έρικ ΜακΚρι.

Ο 27χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Murray State (2012-13) και το Louisiana Tech (2014-17) ενώ το 2017-18 «έγραψε» τέσσερις συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Γιούτα Τζαζ, σημειώνοντας 2 πόντους, 0.3 ριμπάουντ και 0.3 κλεψίματα μ.ό.

Το 2018-19 ήλθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Πέζαρο. Το 2019 υπέγραψε στη Γκραβελίν ενώ άρχισε την περσινή σεζόν στη Δανία με τους Μπάκεν Μπέαρς κι έπειτα από δυο παιχνίδια αποχώρησε, επιστρέφοντας στην Γκραβελίν με την οποία σημείωσε 13.8 πόντους και 6.7 ριμπάουντ μ.ό. στη γαλλική λίγκα.

Erik McCree has agreed to a deal with Greek team Peristeri of the Basketball Champions League, sources tell @Sportando. McCree played most recently in France with BCM Gravelines-Dunkerque.