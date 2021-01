Σέλτικς: Τρεις παίκτες σε επταήμερη καραντίνα (pic)

Οι Τρίσταν Τόμπσον, Γκραντ Ουίλιαμς και Ρόμπερτ Ουίλιαμς θα μπουν σε προληπτική επταήμερη καραντίνα. Οι τρεις παίκτες των Μπόστον Σέλτικς ήρθαν σε επαφή με κρούσμα, κάτι που σύμφωνα με πρωτόκολλο υγείας επιβάλλει καραντίνα. Θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (9/1, 02:30).

#NEBHInjuryReport update:

Carsen Edwards - AVAILABLE

Tristan Thompson (Health & Safety Protocols) - OUT

Grant Williams (Health & Safety Protocols) - OUT

Robert Williams (Health & Safety Protocols) - OUT https://t.co/wr8MkDqTQh

— Boston Celtics (@celtics) January 8, 2021