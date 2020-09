Πόρτερ: Από το «κράξιμο» στην αποθέωση, 1 ματς δρόμος! (pic & vid)

Eκνευρισμένος ήταν ο Μάικλ Πόρτερ μετά τη νίκη των Κλίπερς επί των Νάγκετς στο Game 4, υποστηρίζοντας πως η μπάλα πάει μόνο σε Γιόκιτς και Μάρεϊ στην επίθεση.

Αυτό έφερε την αντίδραση του Λίλαρντ, ο οποίος με τον τρόπο του τον... έκραξε.

Τα πράγματα άλλαξαν μετά το Game 5 και τη νίκη του Ντένβερ, εκεί όπου ο Πόρτερ έβαλε μεγάλο τρίποντο, 1 λεπτό για το τέλος. Mάλιστα στο τελευταίο 1:11 του 5ου ματς, είχε 7 πόντους, ενώ όλοι οι Κλίπερς μαζί σκόραραν μόλις 7.

Ο ίδιος απολογήθηκε μετά τη σκληρή κριτική που δέχθηκε, ενώ ο προπονητής του, Μάικ Μαλόουν τον αποθέωσε.

«Aυτό που αγαπάς στον Μάικλ είναι πως δεν πτοείται από το γεγονός ότι δεν έχει εμπειρία ή τη δυσκολία της κατάστασης. Έχει αυτοπεποίθηση.. Δεν σταματά να δουλεύει, είναι ακούραστος. Είναι... άρρωστος με το γυμναστήριο. Για κέθε σουτ που βάζει, παίζουν ρόλο οι αμέτρητες ώρες δουλειάς στο γυμναστήριο. Έχει αυτοπεποίθηση, και εμείς τον εμπιστευόμαστε. Κάθε φορά που σουτάρει, νομίζω πως θα πάει μέσα».

After scoring 0 points for most of the game, Michael Porter Jr. scored all 7 of his points in the final 1:11 of Game 5.

He outscored the Clippers 7-5 over that stretch. pic.twitter.com/j8efuzsYuc

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 12, 2020