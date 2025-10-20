Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε το εμπόδιο της σλοβένικης Ιλίρια, επικρατώντας με 101-87 και σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στην ABA Liga, πριν από τον εντός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια (23/10, 22:00) για τη EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Ιλίρια με 101-87 στο Βελιγράδι, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στην Αδριατική Λίγκα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 1-1 στο Group B της διοργάνωσης.

Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 21 πόντους, 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ στα 18:51 που έμεινε στο παρκέ!

Από 'κει και πέρα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος πέτυχε 12 πόντους και μοίρασε πέντε ασίστ ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα πρόσθεσε 14 πόντους. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου στρέφονται στον εντός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια (23/10, 22:00) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 34-19, 54-44, 84-69, 101-87.

Αποτελέσματα-Group B

Μπόσνα Σαράγιεβο - Μπουντούτσνοστ 82-91

Βιέννη-Μέγκα Μπάσκετ 88-81

Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ζαντάρ 97-72

Ερυθρός Αστέρα-Ιλίρια 101-87

Κατάταξη