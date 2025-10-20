Ερυθρός Αστέρας: Πέτυχε κατοστάρα και πέτυχε την πρώτη νίκη στην ABA Liga
Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Ιλίρια με 101-87 στο Βελιγράδι, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στην Αδριατική Λίγκα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 1-1 στο Group B της διοργάνωσης.
Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 21 πόντους, 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ στα 18:51 που έμεινε στο παρκέ!
Από 'κει και πέρα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος πέτυχε 12 πόντους και μοίρασε πέντε ασίστ ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα πρόσθεσε 14 πόντους. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου στρέφονται στον εντός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια (23/10, 22:00) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 34-19, 54-44, 84-69, 101-87.
Αποτελέσματα-Group B
Μπόσνα Σαράγιεβο - Μπουντούτσνοστ 82-91
Βιέννη-Μέγκα Μπάσκετ 88-81
Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ζαντάρ 97-72
Ερυθρός Αστέρα-Ιλίρια 101-87
Κατάταξη
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 2-1
- Μπουντούτσνοστ 2-1
- Βιέννη 2-1
- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 2-0
- Ιλίρια 1-2
- Ζαντάρ 1-2
- Μέγκα Μπάσκετ 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-1
- Μπόσνα Σαράγιεβο 0-2
