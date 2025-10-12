Η Ντουμπάι BC υπέταξε τη Μπόρατς για τη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga.

Στη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη, έχοντας περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο και επικράτησε με 77-53.

Στο πρώτο ημίχρονο η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν φάνηκε να είναι τόσο μεγάλη, καθώς οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 36-28. Στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας από την Euroleague, η οποία έφτασε σε μία άνετη νίκη.

Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον μοιράστηκε ο Ντανίλο Άντζουσιτς μαζί με τον Μπέικον, έχοντας ο καθένας από 15 πόντους;. στους 11 ακολούθησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ ενώ από 10 είχε ο Αμπάς με τον Καμενίας. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Παύλε Νίκολιτς με 17 πόντους και με 13 ο Ντιάντε Μπάλντγουιν.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 28-36, 38-58, 53-77