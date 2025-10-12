Μπόρατς - Ντουμπάι 53-77: Έκανε το «2x2»
Στη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη, έχοντας περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο και επικράτησε με 77-53.
Στο πρώτο ημίχρονο η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν φάνηκε να είναι τόσο μεγάλη, καθώς οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 36-28. Στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας από την Euroleague, η οποία έφτασε σε μία άνετη νίκη.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον μοιράστηκε ο Ντανίλο Άντζουσιτς μαζί με τον Μπέικον, έχοντας ο καθένας από 15 πόντους;. στους 11 ακολούθησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ ενώ από 10 είχε ο Αμπάς με τον Καμενίας. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Παύλε Νίκολιτς με 17 πόντους και με 13 ο Ντιάντε Μπάλντγουιν.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 28-36, 38-58, 53-77
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|%
|M
|A
|M
|A
|M
|A
|%
|DREB
|OREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|VAL
|#
|Players
|2
|Dangubić N.
|19:38
|2
|33.3%
|1
|2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|4
|0
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|-4
|4
|3
|Bacon JR D. *
|17:20
|15
|55.6%
|4
|6
|66.7%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|28
|14
|5
|Abass A.
|22:40
|10
|60%
|3
|3
|100%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|-4
|12
|7
|Prepelič K. *
|18:08
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|20
|0
|8
|Bertans D.
|00:00
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Şanli S.
|07:21
|1
|0%
|0
|1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|17
|Tshimanga Kabengele M.
|12:36
|4
|50%
|2
|4
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|3
|-7
|3
|22
|Armstrong T.
|23:43
|4
|40%
|2
|2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|6
|2
|6
|0
|3
|6
|6
|25
|Wright IV M. *
|16:17
|5
|33.3%
|1
|1
|100%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|6
|1
|2
|0
|2
|18
|7
|30
|Petrušev F. *
|19:53
|11
|57.1%
|4
|6
|66.7%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|7
|0
|7
|0
|0
|1
|0
|3
|27
|14
|33
|Anđušić D.
|21:52
|15
|50%
|1
|1
|100%
|3/7
|42.9%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|1
|4
|4
|13
|34
|Kamenjaš K. *
|20:33
|10
|100%
|5
|5
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|7
|1
|8
|4
|1
|2
|1
|2
|30
|23
|TOTAL
|200
|77
|49%
|25
|51
|49%
|5/21
|23.8%
|19/23
|82.6%
|27
|8
|35
|18
|9
|18
|3
|23
|97
