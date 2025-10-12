Μπόρατς - Ντουμπάι 53-77: Έκανε το «2x2»

Μπόρατς - Ντουμπάι 53-77: Έκανε το «2x2»

Ο Μπέικον της Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC υπέταξε τη Μπόρατς για τη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga.

Στη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη, έχοντας περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο και επικράτησε με 77-53.

Στο πρώτο ημίχρονο η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν φάνηκε να είναι τόσο μεγάλη, καθώς οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 36-28. Στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας από την Euroleague, η οποία έφτασε σε μία άνετη νίκη.

Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον μοιράστηκε ο Ντανίλο Άντζουσιτς μαζί με τον Μπέικον, έχοντας ο καθένας από 15 πόντους;. στους 11 ακολούθησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ ενώ από 10 είχε ο Αμπάς με τον Καμενίας. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Παύλε Νίκολιτς με 17 πόντους και με 13 ο Ντιάντε Μπάλντγουιν.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 28-36, 38-58, 53-77

 

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTS%MAMAMA%DREBOREBREBASTSTLTOBLKPF+/-VAL
#Players
2Dangubić N.19:38233.3%1250%0/10%0/00%40401101-44
3Bacon JR D. *17:201555.6%4666.7%1/333.3%4/4100%303000032814
5Abass A.22:401060%33100%0/20%4/4100%12300001-412
7Prepelič K. *18:0800%000%0/20%0/00%00011001200
8Bertans D.00:00-------------------
15Şanli S.07:2110%010%0/10%1/250%1011000021
17Tshimanga Kabengele M.12:36450%2450%0/00%0/20%11202203-73
22Armstrong T.23:43440%22100%0/30%0/00%3366260366
25Wright IV M. *16:17533.3%11100%0/20%3/3100%00061202187
30Petrušev F. *19:531157.1%4666.7%0/10%3/475%707001032714
33Anđušić D.21:521550%11100%3/742.9%4/4100%01102214413
34Kamenjaš K. *20:3310100%55100%0/00%0/00%718412123023
TOTAL2007749%255149%5/2123.8%19/2382.6%278351891832397

@Photo credits: aba-liga.com
     

