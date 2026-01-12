Η Ντουμπάι BC, επικράτησε της Μπόρατς (90-79), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Αδριατικής λίγκας, συνεχίζοντας το «τρένο» της.

Δεν... βλέπει κανέναν στην ABA Liga η Ντουμπάι BC! Μετά την επικράτηση επί της Μπόρατς (90-79), το σύνολο του Γκόλεματς, έκανε το 12-0, συνέχισε το «τρένο» της και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ούσα αήττητη.

Κορυφαίος παίκτης για τους γηπεδούχους, ήταν ο Ντουέιν Μπέικον που πέτυχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Πρέπελιτς (14π.) και Καμένιας (13π.).

Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Μπόλντουιν με 20 πόντους.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Ντουμπάι BC, το ματς κόντρα στη Βίρτους (15/01), 18:00, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 41-37, 68-52, 90-79

