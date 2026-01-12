Ο Μπρούνο Καμπόκλο αναμένεται να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και, σύμφωνα με το BasketNews, η Dubai Basketball είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Η περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο ήρθε στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BasketNews, η Dubai Basketball είναι το φαβορί για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σέντερ.

Ο 30χρονος Καμπόκλο δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα ματς της EuroLeague και της ισραηλινής Winner League. Το γεγονός, μάλιστα, ότι δεν έχει εγγραφεί στη EuroLeague από τη Χάποελ, του επιτρέπει τη μετακίνηση σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, μολονότι παρήλθε η σχετική προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο 2025 FIBA AmeriCup, βοηθώντας την εθνική ομάδα της πατρίδας του να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του τουρνουά, σημειώνοντας 14.8 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.2 κλεψίματα και 1.2 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Πέρσι σημείωσε 7.4 πόντους και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο EuroCup, βοηθώντας τη Χάποελ να κατακτήσει τον τίτλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Καμπόκλο προορίζεται να αντικαταστήσει τον Σερτάτς Σανλί, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας. Η Dubai Basketball βρίσκεται στη 13η θέση της κατάταξης της EuroLeague, με ρεκόρ 10-11.