Η Τσιμπόνα, η ομάδα των back-to-back Κυπέλλων Πρωταθλητριών τη δεκαετία του ’80, ταλαιπωρείται από τεράστια οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και απέσυρε τη συμμετοχή της από τη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, στην οποία επρόκειτο να αγωνιστεί φέτος.

Η Τσιμπόνα αποσύρθηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, στην οποία επρόκειτο να αγωνιστεί φέτος, ρίχνοντας πλέον όλο το βάρος στο πρωτάθλημα Κροατίας, στο Κύπελλο και στο FIBA Europe Cup.

«Η απόφαση ελήφθη έπειτα από λεπτομερή και συνολική ανάλυση των αθλητικών, οργανωτικών και οικονομικών συνθηκών, καθώς και αφού εξετάστηκε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο σύλλογος. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των οργάνων του συλλόγου, καταλήγοντας από κοινού στο συμπέρασμα ότι, τη δεδομένη στιγμή, οι προτεραιότητες είναι η ενίσχυση του αθλητικού συστήματος, η ανάπτυξη των νεαρών παικτών και η σταθερότητα του πλάνου του συλλόγου», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Τσιμπόνα επρόκειτο να αγωνιστεί την προσεχή Δευτέρα 13/10 στο Ζάγκρεμπ απέναντι στην TFT από τα Σκόπια, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της ABA Liga 2. Πρόκειται για την ομάδα που έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών (1985, ’86), 20 πρωταθλήματα και εννιά Κύπελλα Κροατίας, τρία πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, με τον Ντράζεν Πέτροβιτς να φοράει τη φανέλα της την περίοδο 1984–1988.