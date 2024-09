Ο Ντάβις Μπέρτανς αποτελεί το νέο και τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ντουμπάι BC ενόψει της επερχόμενης ιστορικής σεζόν.

Η Ντουμπάι BC έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την παρθενική της σεζόν στην ABA Liga πραγματοποιώντας πολύ καλές μεταγραφές.

Μέτα την απόκτηση του Λέιτον Χάμοντς ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα με την απόκτηση του Ντάβις Μπέρτανς. Ο 31χρονος Λετονός φόργουορντ, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο των Νικς ανακοινώθηκε τελικά από την Ντουμπάι BC

Ο Μπέρτανς μετά την μακρά πορεία του στο NBA αλλάζει ήπειρο για να φορέσει την φανέλα της ομάδος του Γιούριτσα Γκόλεματς.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε τον βρήκε στους Σάρλοτ Χόρνετς με τους οποίους μέτρησε σε 28 αγώνες 8.8 πόντους και 1.8 ριμπάουντ, κατά μέσο όρο, σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής.

Excited to welcome Davis Bertans to our roster - a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season 🤜🤛#DubaiBasketball #YallaDB



يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لنادي pic.twitter.com/apsVgS5Svb