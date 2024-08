Με την απόκτηση του Αμερικανού φόργουρντ, Λέιτον Χάμοντς, η νεοσύστατη Ντουμπάι BC ολοκλήρωσε το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της Ντουμπάι BC στα social media, ο Λέιτον Χάμοντς αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων»!

Ενόψει της συμμετοχής της στην Aba-Liga, η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ολοκλήρωσε το ρόστερ της και είναι έτοιμη να... συστηθεί στο ευρωπαϊκό μπασκετικό κοινό.

Ο Χάμοντς φόρεσε πέρυσι τη φανέλα της Μπεσίκτας με την οποία αγωνίστηκε στο Eurocup, έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 33% στα τρίποντα.

Η Ντουμπάι BC έχει αποκτήσει επίσης τους Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Αχμέτ Ντουβερίογλου, Λέον Ραντόσεβιτς, Αβούντου Αμπάς, Ντανίλο Άντζουσιτς, Κλέμεν Πρέπελιτς, Αλέκσα Ουσκόκοβιτς, Θέρντι Ραβένα, Γιασάρ Μπόρα, Τζακόρεϊ Γουίλιαμς και Νέιτ Μέισον.

Welcome, Leyton Hammonds ✊



We complete our roster with the experienced American on a 1 + 1 year deal ✍



مرحباً، ليتنون هاموندز 👋



نستكمل قائمتنا للموسم الجديد بالتعاقد مع النجم الأمريكي بعقد مدته عام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي ✍️#DubaiBasketball #ABALeague #YallaDB pic.twitter.com/DAfNNOq0TT