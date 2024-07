Ο Ντάβις Μπέρτανς κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και οι Νιου Γιορκ Νικς φέρεται να τον έχουν βάλει στο... μπλοκάκι τους.

Ο Λετονός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς και μάλιστα τον άφησαν την ώρα που... αγωνιζόταν με την εθνική ομάδα της Λετονίας στο Προολυμπιακό τουρνουά 2024 της Ρίγα.

Η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και πλέον έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικ Σκότο στο hoopshype, η ομάδα που φέρεται να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της είναι οι Νιου Γιορκ Νικς!

Ο 31χρονος Ντάβις Μπέρτανς ;έχει μετρήσει 475 κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σπερς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Θάντερ και Χόρνετς με 7.7 πόντους. 2.4 ριμπάουντ, 52% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Η ώρα που ο Μπέρτανς πληροφορήθηκε ότι είχε μείνει ελεύθερος από τους Χόρνετς

Davis Bertans reacts to being waived by Hornets mid-game with Latvia NT in #FIBAOQT 🗣️🇱🇻 pic.twitter.com/ZBWrmI6lNy