Η Ντουμπάι BC θα συμμετάσχει στην Αδριατική Λίγκα της σεζόν 2024/25 ενώ η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά το στήσιμο του ρόστερ ήταν η συμφωνία με τον Τζακόρι Γουίλιαμς ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ.

Η Ντουμπάι BC έφτασε τις 11 μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν που θα την βρει στην Αδριατική Λίγκα, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον Τζακόρι Γουίλιαμς.

Ο 30χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ενώ φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ στα μέσα της σεζόν 2019/20, σημειώνοντας 8.3 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε έξι αγώνες με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Πρόκειται για την ενδέκατη μεταγραφή της ομάδας από το Εμιράτο μετά από τους Αβούντου Αμπάς, Ντανίλο Άντζουσιτς, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Αχμέτ Ντουβερίογλου, Νέιτ Μέισον, Κλέμεν Πρέπελιτς, Λέον Ραντόσεβιτς, Θίρντι Ραβένα, Άλεκσα Ουσκόκοβιτς και Μπόρα Γιασάρ.

Welcome to the family, JaCorey Williams! ✊ A proven winner with NBA G League and European league experience, including an MVP season in Italy, he brings a wealth of experience and a winning mindset to our team. 🌟 He has signed a two-year contract.#DubaiBasketball pic.twitter.com/HksCi5rwa5