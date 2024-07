Ο Ντανίλο Άντζουζιτς πρέπει να θεωρείται παίκτης της Ντουμπάι BC σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Ραζνάτοβιτς.

Σύμφωνα με τον Ραζνάτοβιτς, η Ντουμπάι BC έχει έρθει σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν Ντανίλο Άντζουζιτς (33 ετών, 1.95 μέτρα).

Ο Σέρβος γκαρντ την περασμένη σεζόν για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου μέτρησε 5 πόντους και 1.1 ριμπάουντ σε 13:05 λεπτά που βρισκόταν εντός των παρκέ της EuroLeague.

Με αυτή την προσθήκη λοιπόν και με συνδυασμό τις μεταγραφές που έχουν προηγηθεί η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκα στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Danilo Andjusic is the new player of Dubai basket!#BeoBasket