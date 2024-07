Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού φόργουορντ Αβούντου Αμπάς.

Η Ντουμπάι BC, η οποία φέτος θα αγωνιστεί στην Αδριατική Λίγκα, ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη της Βίρτους Μπολόνια, Αβούντου Αμπάς (31 ετών, 1.98 μέτρα).

Ο Αβούντου Αμπάς, ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα της Βίρτους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, την περασμένη σεζόν στην διοργάνωση της Euroleague μέτρησε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 12:51 λεπτά συμμετοχής.

Αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφική κίνηση της ομάδος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τους Νέιτ Μέισον, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς και Αχμέντ Ντουβερίογλου.

