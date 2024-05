Φέρελ κατά της ABA Liga: «Ως συνήθως, οι διαιτητές πρέπει να κλέψουν»

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Μπούντουτσνοστ, Γιόγκι Φέρελ, επιτέθηκε στους διαιτητές της Αδριατικής Λίγκας.

Η Μπούντουτσνοστ δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Παρτιζάν Βελιγραδίου και ηττήθηκε με 100-86 στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της ABA Liga, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ετοιμάζεται πλέον για τους τελικούς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Μετά από την ήττα, ο γκαρντ τους συλλόγου από το Μαυροβούνιο και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ, με ανάρτησή του επιτέθηκε στη διαιτησία του πρωταθλήματος, υποστηρίζοντας ότι θέλουν τις ίδιες ομάδες πάντα στον τελικό.

«Ως συνήθως οι διαιτητές της ABA Liga πρέπει να κλέψουν ώστε να παλέψουν οι δύο ομάδες για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ακεραιότητα σε αυτό το πρωτάθλημα».

As usual the @ABA_League referees have to cheat for the same two teams to go to the championship. There is no integrity with this league.