Η Παρτίζαν βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 81-73, 2:55 πριν το τέλος του Super Cup, δεν σκόραρε μέχρι το φινάλε και έχασε την κούπα χάρη σε τρίποντο του Καπούτσα, πέντε δεύτερα πριν το φινάλε.

Η Παρτίζαν είχε αγκαλιάσει το Super Cup, αλλά η τελευταία λέξη άνηκε στην αντίπαλό της, την SC Ντέρμπι (83-81). Μία επική ανατροπή από το -8 σε διάστημα 2 λεπτών και 55 δευτερολέπτων, έδωσαν τον τίτλο στο μεγάλο αουτσάιντερ του τελικού που έγινε στην Ποντγκόριτσα, όπως και όλα τα ματς του τουρνουά.

Borna Kapusta hits the CLUTCH 3-POINTER to WIN the 2023 #ABASuperCup for @kkscderby! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8j3P1x58LO