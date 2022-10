Με τον Παπαπέτρου να σκοράρει 12 πόντους, η Παρτίζαν επικράτησε 91-82 της Στουντέτσκι και παρέμεινε αήττητη στην ABA Liga.

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την ABA Liga πήρε η Παρτίζαν (3-0), επικρατώντας με 91-82 της Στουντέτσκι.

Μετά και την έξτρα κούραση της παράτασης απέναντι στην Μπασκόνια μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δυσκολεύτηκε στην έδρα της αλλά «καθάρισε» με ένα επιμέρους 10-2 στην τελευταία περίοδο, όπου και άνοιξε τη διαφορά.

Just another day at the office for @ThiasLsf. 💪💪#ABALiga | #NLBSlamDunk@PartizanBC pic.twitter.com/maFkyr43fG