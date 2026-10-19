Ο Σέιντ Χίλερ ήταν ο πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας νίκη (89-83) του Πανερυθραϊκού επί της ΑΓΕΧ στη Χαλκίδα για την 3η αγωνιστική της Elite League.

Με ηγέτη τον Σέιντ Χίλερ ο Πανερυθραϊκός πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο Κλειστό «Τάσος Καμπούρης» με 89-83 έναντι της ΑΓΕΧ, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική της Elite League, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη του την φετινή χρονιά και υποχρεώνοντας τους παίκτες του Αλέξη Καρατζά στη δική τους πρώτη ήττα.

Με τους Χίλερ και Καμάρα ορεξάτους, ο Πανερυθραϊκός μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 0-7 στα πρώτα δύο λεπτά, δίνοντας έτσι και τον τόνο του παιχνιδιού για την ομάδα τους, που έβαλε πολλούς στην «εξίσωση» και στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε με διαφορά 13 πόντων (16-29). Οι παίκτες του Δημήτρη Χουχουλή συνέχισαν στον ίδιο ακριβώς ρυθμό επιθετικά, βελτίωσαν και την ανασταλτική τους λειτουργία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουν να προηγούνται με +16 στο ημίχρονο (33-49).

H ΑΓΕΧ άρχισε να βρίσκει λύσεις στη συνεργασία των Γερομιχαλού και Καλιανιώτη κι έφτασε να πετύχει 30 πόντους στην τρίτη περίοδο, μπαίνοντας και πάλι στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, αφού κατάφερε να μειώσει στους έξι στο τέλος του δεκαλέπτου (63-69). Ο Μπαλόπουλος και ο Χον βρήκαν χώρο για να ολοκληρώσουν την ανατροπή (76-73 στο 34′) και με τον Χίλερ κατά κύριο λόγο να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για τους φιλοξενούμενους, ακολούθησε ένα «θρίλερ», για να πετύχει ένα σπουδαίο τρίποντο ο Μπλου στα 100″ για το 81-85, ενώ στα 30.5″ ο Χίλερ απάντησε στον Νούμερο για το 83-87 πατώντας τη γραμμή των 6.75 μέτρων

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Χατζημπαλίδης-Μαραμής (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 16-29, 33-49, 63-69, 83-89

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 14 (3), Μπαλόπουλος 8 (2), Μολές, Ανέι 14, Νούμερος 10, Καλιανιώτης 18 (1), Παγουλάτος, Καραμαλέγκοε 5, Γερομιχαλός 12 (1), Μουτίδης.

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 10 (2), Δημητρακόπουλος, Μελισσαράτος 9 (1), Καμάρας 23 (4), Ερμείδης 6, Χίλερ 30 (4), Τσάμης 6, Τσούκας 3 (1), Ετζιάκα, Ιωαννίδης 2.



Η 3η αγωνιστική της Elite League:

Παρασκευή 16/10 (17:00):

Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81

Σάββατο 17/10 (17:00):

Kronos BC Plasis – Αμύντας 90-52

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό 83-76

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό 80-81

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 95-77

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 82-90 (80-80 κ.α.)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος 103-85

Δευτέρα 19/10 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός 83-89



Η βαθμολογία (σε 3 αγωνιστικές)

1. Πανιώνιος 6 (3-0)

2. Λαύριο 6 (3-0)

3. Μέγαρα ΟΝΕΧ 5 (2-1)

4. Πρωτέας Βούλας 5 (2-1)

5. ΑΓΕΧ 5 (2-1)

6. Πανερρυθραϊκός 4 (2-1)

7. ΓΑΣ Κομοτηνής (2-1)

8. Ψυχικό 4 (1-2)

9. Κόροιβος 4 (1-2)

10. Γ.Σ Σοφάδων 4 (1-2)

11. Μαχητές Πειραματικό 4 (1-2)

12. Αμύντας 4 (1-2)

13. Κρόνος 4 (1-2)

14. Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου 4 (1-2)

15. ΑΣΑ Αναγέννηση 4 (1-2)

16. Παπάγου 3 (0-3)



Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):

Τρίτη 20/10 (17:00):

Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis

Τετάρτη 21/10 (17:00):

Αμύντας-Κόροιβος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή-Evertech Παπάγου

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (18:00)

Πέμπτη 22/10:

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (17:00)

Γλαύκος Εσπερος-Kerakoll ΑΓΕΧ (18:00)

