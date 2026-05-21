Παίκτης του Σπόρτιγκ θα είναι τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Μιχάλης Καμπερίδης.

Την απόκτηση του έμπειρου φόργουορντ/σέντερ ανακοίνωσε ο Σπόρτιγκ, ο οποίος και ήταν από τους πρωταγωνιστές της ανόδου του Βίκου Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση του Σπόρτιγκ

«Παίκτης με "βαρύ" βιογραφικό, μπασκετμπολίστας με "γαλόνια", ο Μιχάλης Καμπερίδης είναι και επίσημα πια το πρώτο μέλος της ομάδας του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ για τη σεζόν 2026/27, ο πρώτος στην νέα εποχή του τμήματος.

Ο 32χρονος ψηλός (2μ.06) έκανε φέτος πρωταθλητισμό με τον Βίκο Ιωαννίνων, η δική του μεγαλειώδης εμφάνιση έστειλε την ομάδα της Ηπείρου στον τελικό του Final Four της Elite League και τελικά στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Από τα πρώτα του βήματα στον Μανδραϊκό μέχρι την μεταγραφή στον ΣΠΟΡΤΙΓΚ, ο Καμπερίδης διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία με θητείες στον Φιλαθλητικό, την ΑΕΚ, την Ουέσκα, το Ρέθυμνο, τον Χολαργό, την Λάρισα, τον ΠΑΟΚ, τον Τρίτωνα, την Νάπολι και την Ελευθερούπολη.

Μέλος των μικρών εθνικών ομάδων (U18 και U20), αγωνίστηκε σε τέσσερα EuroBasket και μετακομίζει στα Πατήσια για να υποστηρίξει το όραμα της διοίκησης και να δουλέψει σκληρά υπό τις οδηγίες του Αργύρη Πεδουλάκη.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει τον Μιχάλη Καμπερίδη και του εύχεται υγεία.»