Ο Βίκος Ιωαννίνων συνεχίζει να ανταγωνίζεται τη Δόξα Λευκάδας για την κορυφή στην Elite League. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε τοπ Λαύριο του Πρωτέα.

Με έξι παιχνίδια άρχισε το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Elite League το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, προσφέροντας σημαντικές βαθμολογικές εξελίξεις.

Η Δόξα Λευκάδας συνέχισε την πορεία της στην κορυφή, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 13-3 μετά το εκτός έδρας 67-61 επί των Σοφάδων. Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο Βίκος, που επικράτησε του Πανερυθραϊκού με 78-72.

Η Δάφνη έβγαλε αντίδραση έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες και με το 80-76 απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό έφτασε τις επτά νίκες στο πρωτάθλημα. Σημαντικό διπλό πανηγύρισε και το Λαύριο , το οποίο επικράτησε στη Βούλα του Πρωτέα με 92-83, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 9-7.

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος έβαλε φρένο σε αρνητικό σερί δύο ηττών, κερδίζοντας το Ψυχικό με 80-70, ενώ ο Παπάγου ανέβηκε στο 8-8 μετά την εκτός έδρας νίκη του με 81-61 απέναντι στο Αιγάλεω. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα, με την αναμέτρηση ΑΓΕΧ – Κόροιβος Αμαλιάδας, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 17η αγωνιστική:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Αιγάλεω-Παπάγου 61-81

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 80-76

ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό 80-70

Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας 61-67

Vikos-Πανερυθραϊκός 78-72

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο 83-92

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 80-76

Διαιτητές: Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Καραμπιτσάκος (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 19-17, 41-40, 63-54, 80-76

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9 (1), Τζιβελέκας 15 (1), Τοπάλι 3 (1), Καράμπουλας 7 (2), Ετζιάκα 6, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 15 (1), Μουστόπουλος 5, Γιαννίκος 10 (2)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Μπανκς 9 (1), Πουρλίδας 14 (2), Κατσαμούρης 7 (1), Νώτης 15, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 5, Κωνσταντινίδης 6 (2), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 18 (2), Κομνιανίδης

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο 83-92

Διαιτητές: Πολάτογλου-Μηλαπίδης-Παπαϊωάννου (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 23-19, 46-41, 62-64, 83-92

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 10 (2), Μιλεντίγεβιτς 11 (1), Ρις 22, Κουφόπουλος, Κόης 3 (1), Δέλγας 5, Πετανίδης 10 (2), Μπέλη 10, Καραγεωργίου 7 (1), Βουλγαρόπουλος 5

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 22 (2), Στασινός 6, Σιγάλας 6 (2), Προίσκος 3 (1), Δήμος 2, Γεωργάς, Τόλιας 15 (1), Καματερός 9 (2), Καλόγηρος 10 (2), Λεφιού 19 (3), Μουτάφης

Αιγάλεω-Παπάγου 61-81

Διαιτητές: Αγγελής-Στρέμπας-Κοϊμτζόγλου (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 17-23, 30-47, 45-67, 61-81

Αιγάλεω (Γκουγκουτούδης): Μπράντφορντ 7 (1), Έλμορ 17, Βέλκος, Χουχούμης 14 (1), Καράβολας, Μπαλός 9 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης 2, Κουστένης 7, Ντιπτσής 5

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 3, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 18, Μερμίγκης 8 (1), Δενδρινός 2, Παγίδας 2, Μαλέλης 7 (1), Ματσάγγος 10 (2), Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 14 (3), Χουγκάζ 12 (1)

Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας 61-67

Διαιτητές: Τσάνταλη-Αναστασιάδης Β.-Παζώλης (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 15-15, 34-40, 44-51, 61-67

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος, Χατζής 6, Τουλούπης 6, Πασαγιάννης, Χαντζής 20 (2), Επαμεινώνδας 2, Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 9 (1), Σπρίντζιος 3 (1), Καμπερίδης 8

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 6, Ρόμπινσον 20 (4), Άλεν 8, Καλλιακούδας 2, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 12 (4), Χατζηνικόλας 1, Σταυρακούκας 5 (1), Φύτρος 8, Βισνιέφσκι 5

Βίκος Ιωαννίνων-Πανερυθραϊκός 78-72

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Χατζημπαλίδης-Αθανασιάδης (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 18-16, 42-37, 60-57, 78-72

Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 34 (7), Σιμιτζής 4, Γεωργίου, Άντερσον 7, Γράβας 7, Διαμαντάκος 5, Καμπερίδης 5, Τσούκας 1, Αρνόκουρος 5, Μαστρογιαννόπουλος 10 (1)

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 2, Σκόρδος 3 (1), Νικολαΐδης 3, Καμάρας 13 (3), Κωστόπουλος 2, Σεντ Χίλερ 17 (2), Δομπρογιάννης 4, Καραΐσκος 2, Σταματογιάννης 5 (1), Τσαφαράς 7, Δημητρακόπουλος 4, Ιωαννίδης 10 (3)

ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό 80-70

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάστος-Παπαδόπουλος Ν. (Παπάντος)

Δεκάλεπτα: 18-18, 41-33, 56-47, 80-70

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6 (1), Ρουμελιώτης 1, Δενδρινός 7 (1), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 12 (2), Σωτηρίου 27 (1), Πόζογλου 24 (2), Καλιανιώτης 1, Κολοφώτης, Ροζάκης, Πέργουλης 2

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 4, Παπαγιάννης, Κουκάς 1, Μπουρνελές 17 (4), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς 14, Γουέλς 11, Ζορμπάς, Δημάκος 7 (1), Θεοδώρου 9 (1)

Η επόμενη αγωνιστική (18η, 24-26/1)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Λαύριο -Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Βίκος Ιωαννίνων (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας -ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

18:30 Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας