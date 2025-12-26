Elite League: Ο Κόροιβος έλυσε τη συνεργασία του με τον Θανάση Γιαπλέ
Ο Θανάσης Γιαπλές αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Κόροιβου, που ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή.
Η ομάδα της Ηλείας φιγουράρει στην 11η θέση της κατάταξης μεταξύ 16 ομάδων στην Elite League, με ρεκόρ 6-7, ενώ ο Γιάννης Μάνος αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή του Κοροίβου.
Η ανακοίνωση του Κόροιβου
«Ο ΑΣΑ Κόροιβος, μετά από συνεννόηση με τον προπονητή της ομάδας, κ. Θανάση Γιαπλέ, λύνει τη συνεργασία μας.
Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του και του ευχόμαστε καλή τύχη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.