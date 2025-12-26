Ο Κόροιβος έλυσε τη συνεργασία του με τον Θανάση Γιαπλέ

Ο Κόροιβος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Θανάση Γιαπλέ και θα συνεχίσει στο υπόλοιπο της σεζόν στην Elite League με νέο προπονητή.

Ο Θανάσης Γιαπλές αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Κόροιβου, που ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή.

Η ομάδα της Ηλείας φιγουράρει στην 11η θέση της κατάταξης μεταξύ 16 ομάδων στην Elite League, με ρεκόρ 6-7, ενώ ο Γιάννης Μάνος αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή του Κοροίβου.

Η ανακοίνωση του Κόροιβου

«Ο ΑΣΑ Κόροιβος, μετά από συνεννόηση με τον προπονητή της ομάδας, κ. Θανάση Γιαπλέ, λύνει τη συνεργασία μας.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του και του ευχόμαστε καλή τύχη».