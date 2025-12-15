Το Λάυριο επικράτησε με 93-83 των Μεγάρων στην έδρα τους στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Elite League. Μεγαλειώδη εμφάνιση για τον Βασίλη Τόλια που τέλειωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Την 6η νίκη του βρήκε το Λαύριο, επικρατώντας της Μεγαρίδας , με 93-83, για την 12η αγωνιστική της Elite League, στα Μέγαρα.

Η ομάδα του Σάββα Συμεωνίδη, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Βασίλη Τόλια, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Ν.Ε Μεγαρίδος - Λαύριο: Ο αγώνας

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ευστοχία των Πόζογλου και Δενδρινού, ήταν τα στοιχεία που έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα στη Μεγαρίδα (16-8), 5’.

Το Λαύριο, ανέτρεψε την κατάσταση στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, τρέχοντας ένα σερί (12-2) και πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (18-20), 10’.

Με την εξέλιξη της δεύτερης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ με τις επιθέσεις να υπερτερούν των αμυνών.

Το ντέρμπι καλά κρατούσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το Λαύριο να προηγείται με έναν πόντο και τον Βασίλη Τόλια να έχει 11 πόντους (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), (43-44), 20’.

Οι φιλοξενούμενοι, κράτησαν το μομέντουμ με το μέρους τους και πήγαν στο +10, έπειτα από καλάθι του Ματαλιωτάκη (53-63), 25’.

Ο Άρης Σωτηρίου, ήταν ο κύριος αυτουργός, προκειμένου η ομάδα του να ανακάμψει και να επιστρέψει στο ματς, πετυχαίνοντας goal φάουλ και μειώνοντας στον πόντο (62-63), 27’.

Η ομάδα του Συμεωνίδη, βελτίωσε την άμυνά της στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχοντας τον Λέφιου μαζί με τον Καματερό πρωταγωνιστές στην επίθεση πήρε… αέρα 13 πόντων (72-85),34’ έξι λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Τα Μέγαρα δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και με εύστοχες βολές του Σωτηρίου, μείωσαν στους έξι (79-85), 37’.

Το Λαύριο έλεγξε τα τελευταία λεπτά του αγώνα και έφτασε στην έκτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 93-83.



MVP ΗΤΑΝ Ο…Βασίλης Τόλιας με 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, και μία τάπα, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Άρης Σωτηρίου με 29 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 14 κλεψίματα του Λαυρίου.



Τα δεκάλεπτα: 18-20, 43-44, 69-72, 83-93

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 ΣΥΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * 25:28 11 5/11 45.5% 4/8 50% 1/3 33.3% 0/1 0% 6 2 8 2 3 2 4 0 3 16 4 ΠΑΝΟΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * 36:03 19 5/14 35.7% 3/8 37.5% 2/6 33.3% 7/7 100% 0 0 0 4 4 2 1 0 8 13 7 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04:42 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 -3 -3 8 ΓΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ * 19:16 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 5 5 1 3 0 1 2 1 7 10 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ * 34:46 29 8/10 80% 7/8 87.5% 1/2 50% 12/12 100% 2 5 7 2 3 7 2 1 8 32 TOTAL 200 83 28/65 43.1% 21/36 58.3% 7/29 24.1% 20/23 87% 11 20 31 15 20 17 10 3 25 85