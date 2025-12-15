Ν.Ε Μεγαρίδας - Λαύριο 83-93: Διπλό «δήλωσης»

Newsroom
tolias

bet365

Το Λάυριο επικράτησε με 93-83 των Μεγάρων στην έδρα τους στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Elite League. Μεγαλειώδη εμφάνιση για τον Βασίλη Τόλια που τέλειωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Την 6η νίκη του βρήκε το Λαύριο, επικρατώντας της Μεγαρίδας , με 93-83, για την 12η αγωνιστική της Elite League, στα Μέγαρα.

Η ομάδα του Σάββα Συμεωνίδη, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Βασίλη Τόλια, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Ν.Ε Μεγαρίδος - Λαύριο: Ο αγώνας

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ευστοχία των Πόζογλου και Δενδρινού, ήταν τα στοιχεία που έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα στη Μεγαρίδα (16-8), 5’.

Το Λαύριο, ανέτρεψε την κατάσταση στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, τρέχοντας ένα σερί (12-2) και πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (18-20), 10’.

 

Με την εξέλιξη της δεύτερης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ με τις επιθέσεις να υπερτερούν των αμυνών.

Το ντέρμπι καλά κρατούσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το Λαύριο να προηγείται με έναν πόντο και τον Βασίλη Τόλια να έχει 11 πόντους (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), (43-44), 20’.

Οι φιλοξενούμενοι, κράτησαν το μομέντουμ με το μέρους τους και πήγαν στο +10, έπειτα από καλάθι του Ματαλιωτάκη (53-63), 25’.

Ο Άρης Σωτηρίου, ήταν ο κύριος αυτουργός, προκειμένου η ομάδα του να ανακάμψει και να επιστρέψει στο ματς, πετυχαίνοντας goal φάουλ και μειώνοντας στον πόντο (62-63), 27’.

Η ομάδα του Συμεωνίδη, βελτίωσε την άμυνά της στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχοντας τον Λέφιου μαζί με τον Καματερό πρωταγωνιστές στην επίθεση πήρε… αέρα 13 πόντων (72-85),34’ έξι λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Τα Μέγαρα δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και με εύστοχες βολές του Σωτηρίου, μείωσαν στους έξι (79-85), 37’.

Το Λαύριο έλεγξε τα τελευταία λεπτά του αγώνα και έφτασε στην έκτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 93-83.


MVP ΗΤΑΝ ΟΒασίλης Τόλιας με 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, και μία τάπα, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Άρης Σωτηρίου με 29 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 14 κλεψίματα του Λαυρίου.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 43-44, 69-72, 83-93

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3ΣΥΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *25:28115/1145.5%4/850%1/333.3%0/10%62823240316
4ΠΑΝΟΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ01:4400/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0800/00%0/00%0/00%0/00%0000100000
6ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *36:03195/1435.7%3/837.5%2/633.3%7/7100%00044210813
7ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ04:4200/20%0/00%0/20%0/00%01100200-3-3
8ΓΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *19:1621/520%1/250%0/30%0/00%0551301217
10ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ *34:46298/1080%7/887.5%1/250%12/12100%25723721832
TOTAL2008328/6543.1%21/3658.3%7/2924.1%20/2387%1120311520171032585
ΛΑΥΡΙΟ BODERMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
1Μακαράτζης Γεώργιος *16:2282/540%2/366.7%0/20%4/4100%011230207
3Anderson Trey Dimitri *15:2373/650%3/560%0/10%1/1100%156020008
5Στάσινος Βασίλειος-Ορφέας25:20123/742.9%1/250%2/540%4/580%0224503011
7Σιγάλας Αντώνιος08:1400/20%0/10%0/10%0/00%20212000-1
11Προίσκος Αλέξανδρος *31:0852/633.3%1/250%1/425%0/00%1345111111
19Τόλιας Βασίλειος28:332510/1566.7%9/1369.2%1/250%4/4100%2574114135
55Leffew Dakota *27:42229/1560%5/771.4%4/850%0/00%0440001021
Team/Coaches022
TOTAL2009332/6450%22/3857.9%10/2638.5%19/2095%82533192616144114

@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ - ELITE LEAGUE Τελευταία Νέα