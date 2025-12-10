ΑΓΕ Χαλκίδας - Βίκος Ιωαννίνων 52-72: Εύκολο απόγευμα για τον Βίκο που πιάνει κορυφή

Την 9η νίκη του στο πρωτάθλημα βρήκε ο Βίκος Ιωαννίνων, επικρατώντας της ΑΓΕ Χαλκίδας με 72-52, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής.

Ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε της Χαλκίδας με 72-52, στο εξ’ αναβολής ματς της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Οι φιλοξενούμενοι, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γράβα, έχοντας 14 πόντους, βρήκαν εύκολα την 9η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

ΑΓΕ Χαλκίδας - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας

Ο Βίκος ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του στον αγώνα και παίρνοντας το προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο με +21, (8-29), 10’.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΓΕΧ έβγαλε αντίδραση και μέσα από εύστοχες πετυχημένες ατομικές ενέργειες του Μπράιαντ μείωσε μέχρι και στους 11 (27-38) 28’, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

 

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Σιούτη, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Βίκου δυνάμωσε και στα δύο μέρη του παρκέ και μείωσε σε μονοψήφια διαφορά, έπειτα από καλάθι του Μπράιαντ (38-46) 25’.

Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, μείωσε ξανά στους 10 για την ομάδα του, (43-53) 30’.

Η ομάδα των Ιωαννίνων, μπήκε καλύτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο και άνοιξε τη διαφορά, βάζοντας «πλώρη» για τη νίκη.

Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα του Βίκου να επικρατεί με 72-52.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Δημήτρης Γράβας με 14 πόντους, (1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Ζακ Μπράιαντ με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 14,3% στο τρίποντο από την ΑΓΕ Χαλκίδα.


Τα δεκάλεπτα: 8-29, 29-42, 43-53, 72-52

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0BRYANT ZACKERY DENZEL *33:07189/1560%9/1464.3%0/10%0/00%01112212215
3ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *25:3121/812.5%1/425%0/40%0/10%022103102-5
6ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *24:3883/650%2/450%1/250%1/250%26820100313
7ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *30:3262/825%0/50%2/366.7%0/00%1122020012
9ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ04:0900/20%0/10%0/10%0/00%101000000-1
11ADAM JACOB HAMILTON13:3441/250%1/250%0/00%2/2100%35811201311
17ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
20ΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ17:4584/666.7%4/580%0/10%0/00%02210010110
21ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ01:1400/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
23ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *23:4761/911.1%1/333.3%0/60%4/666.7%0330300052
62ΣΑΜΑΡΤΖΙΚ ΒΟΥΚΑΝ15:1200/20%0/00%0/20%0/20%011200001-1
77ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10:3100/10%0/00%0/10%0/00%1010000010
Team/Coaches11201
TOTALS2005221/5935.6%18/3847.4%3/2114.3%7/1353.8%82129101310632146
VIKOS FALCONSFT2PT FG3PT FGFGREBASTSTLBLKTOPFFOEF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
#Players
2JONES JR RUSSEL STEVEN *22:14100/10%2/366.7%2/540%4/850%01141013110
3ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ07:4830/00%0/10%1/425%1/520%0110000100
4ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ02:2200/00%0/00%0/10%0/10%000000010-1
5ANDERSON QUINCY ARTHUR *34:45100/00%2/540%2/633.3%4/1136.4%2573004209
8ΓΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *31:44140/00%1/250%4/580%5/771.4%24621032218
9ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ11:54100/00%5/683.3%0/00%5/683.3%21300011111
11ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ07:1800/00%0/20%0/00%0/20%3141000413
14ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:5800/00%0/00%0/00%0/00%0000000100
16ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ21:4382/2100%0/40%2/450%2/825%24630111211
19ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *28:0651/250%2/366.7%0/00%2/366.7%33662113217
56ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ *31:08120/00%3/650%2/825%5/1435.7%0553103349
Team/Coaches13420
TOTALS200723/560%15/3246.9%13/3339.4%28/6543.1%142539225214221387

@Photo credits: eurokinissi, (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
     

