Την 9η νίκη του στο πρωτάθλημα βρήκε ο Βίκος Ιωαννίνων, επικρατώντας της ΑΓΕ Χαλκίδας με 72-52, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γράβα, έχοντας 14 πόντους, βρήκαν εύκολα την 9η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

ΑΓΕ Χαλκίδας - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας

Ο Βίκος ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του στον αγώνα και παίρνοντας το προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο με +21, (8-29), 10’.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΓΕΧ έβγαλε αντίδραση και μέσα από εύστοχες πετυχημένες ατομικές ενέργειες του Μπράιαντ μείωσε μέχρι και στους 11 (27-38) 28’, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Σιούτη, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Βίκου δυνάμωσε και στα δύο μέρη του παρκέ και μείωσε σε μονοψήφια διαφορά, έπειτα από καλάθι του Μπράιαντ (38-46) 25’.

Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, μείωσε ξανά στους 10 για την ομάδα του, (43-53) 30’.

Η ομάδα των Ιωαννίνων, μπήκε καλύτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο και άνοιξε τη διαφορά, βάζοντας «πλώρη» για τη νίκη.

Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα του Βίκου να επικρατεί με 72-52.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Δημήτρης Γράβας με 14 πόντους, (1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Ζακ Μπράιαντ με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 14,3% στο τρίποντο από την ΑΓΕ Χαλκίδα.



Τα δεκάλεπτα: 8-29, 29-42, 43-53, 72-52

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 BRYANT ZACKERY DENZEL * 33:07 18 9/15 60% 9/14 64.3% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 1 2 2 15 3 ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * 25:31 2 1/8 12.5% 1/4 25% 0/4 0% 0/1 0% 0 2 2 1 0 3 1 0 2 -5 6 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ * 24:38 8 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 2 6 8 2 0 1 0 0 3 13 7 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ * 30:32 6 2/8 25% 0/5 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 2 9 ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:09 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 11 ADAM JACOB HAMILTON 13:34 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 5 8 1 1 2 0 1 3 11 17 ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 ΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17:45 8 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 10 21 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ * 23:47 6 1/9 11.1% 1/3 33.3% 0/6 0% 4/6 66.7% 0 3 3 0 3 0 0 0 5 2 62 ΣΑΜΑΡΤΖΙΚ ΒΟΥΚΑΝ 15:12 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 -1 77 ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10:31 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Team/Coaches 1 1 2 0 1 TOTALS 200 52 21/59 35.6% 18/38 47.4% 3/21 14.3% 7/13 53.8% 8 21 29 10 13 10 6 3 21 46