ΑΓΕ Χαλκίδας - Βίκος Ιωαννίνων 52-72: Εύκολο απόγευμα για τον Βίκο που πιάνει κορυφή
Ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε της Χαλκίδας με 72-52, στο εξ’ αναβολής ματς της 10ης αγωνιστικής της Elite League.
Οι φιλοξενούμενοι, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γράβα, έχοντας 14 πόντους, βρήκαν εύκολα την 9η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
ΑΓΕ Χαλκίδας - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας
Ο Βίκος ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του στον αγώνα και παίρνοντας το προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο με +21, (8-29), 10’.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΓΕΧ έβγαλε αντίδραση και μέσα από εύστοχες πετυχημένες ατομικές ενέργειες του Μπράιαντ μείωσε μέχρι και στους 11 (27-38) 28’, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Σιούτη, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Βίκου δυνάμωσε και στα δύο μέρη του παρκέ και μείωσε σε μονοψήφια διαφορά, έπειτα από καλάθι του Μπράιαντ (38-46) 25’.
Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, μείωσε ξανά στους 10 για την ομάδα του, (43-53) 30’.
Η ομάδα των Ιωαννίνων, μπήκε καλύτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο και άνοιξε τη διαφορά, βάζοντας «πλώρη» για τη νίκη.
Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα του Βίκου να επικρατεί με 72-52.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Δημήτρης Γράβας με 14 πόντους, (1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Ζακ Μπράιαντ με 18 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 14,3% στο τρίποντο από την ΑΓΕ Χαλκίδα.
Τα δεκάλεπτα: 8-29, 29-42, 43-53, 72-52
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|BRYANT ZACKERY DENZEL *
|33:07
|18
|9/15
|60%
|9/14
|64.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|15
|3
|ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *
|25:31
|2
|1/8
|12.5%
|1/4
|25%
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|3
|1
|0
|2
|-5
|6
|ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *
|24:38
|8
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2
|6
|8
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|13
|7
|ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *
|30:32
|6
|2/8
|25%
|0/5
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|9
|ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|04:09
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|11
|ADAM JACOB HAMILTON
|13:34
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|1
|1
|2
|0
|1
|3
|11
|17
|ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|ΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|17:45
|8
|4/6
|66.7%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|10
|21
|ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|01:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *
|23:47
|6
|1/9
|11.1%
|1/3
|33.3%
|0/6
|0%
|4/6
|66.7%
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|5
|2
|62
|ΣΑΜΑΡΤΖΙΚ ΒΟΥΚΑΝ
|15:12
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|77
|ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10:31
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|1
|TOTALS
|200
|52
|21/59
|35.6%
|18/38
|47.4%
|3/21
|14.3%
|7/13
|53.8%
|8
|21
|29
|10
|13
|10
|6
|3
|21
|46
|VIKOS FALCONS
|FT
|2PT FG
|3PT FG
|FG
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|#
|Players
|2
|JONES JR RUSSEL STEVEN *
|22:14
|10
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|2/5
|40%
|4/8
|50%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|10
|3
|ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|07:48
|3
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|1/5
|20%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|02:22
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|5
|ANDERSON QUINCY ARTHUR *
|34:45
|10
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|2/6
|33.3%
|4/11
|36.4%
|2
|5
|7
|3
|0
|0
|4
|2
|0
|9
|8
|ΓΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *
|31:44
|14
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|5/7
|71.4%
|2
|4
|6
|2
|1
|0
|3
|2
|2
|18
|9
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11:54
|10
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|11
|11
|ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|07:18
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|3
|14
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|00:58
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|16
|ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|21:43
|8
|2/2
|100%
|0/4
|0%
|2/4
|50%
|2/8
|25%
|2
|4
|6
|3
|0
|1
|1
|1
|2
|11
|19
|ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *
|28:06
|5
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|3
|6
|6
|2
|1
|1
|3
|2
|17
|56
|ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ *
|31:08
|12
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|2/8
|25%
|5/14
|35.7%
|0
|5
|5
|3
|1
|0
|3
|3
|4
|9
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|2
|0
|TOTALS
|200
|72
|3/5
|60%
|15/32
|46.9%
|13/33
|39.4%
|28/65
|43.1%
|14
|25
|39
|22
|5
|2
|14
|22
|13
|87
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.