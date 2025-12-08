Μαχητές Πειραματικού - Κόροιβος 77-88: Με «καυτό» Σμιθ που τον ανέβασε επίπεδο

kedal_smith

Ο Κόροιβος επικράτησε των Μαχητών Πειραματικού με 88-77, για την 11η αγωνιστική της Elite League.

Την 6η νίκη του πραγματοποίησε ο Κόροιβος κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού με 88-77, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο Κένταλ Σμιθ, στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Κοροίβου ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, πετυχαίνοντας 21 πόντους με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μαχητές Πειραματικού - Κόροιβος: Ο αγώνας

Οι Μαχητές, ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενοι τα 7 λάθη του Κοροίβου και σε συνδυασμό με το καυτό ξεκίνημα του Ντούμπαρ με 12 πόντους, (4/6 δίποντα, 1/ τρίποντα, 1/2 βολές), έστειλαν τη διαφορά από νωρίς σε διψήφια τιμή (21-6), 10’.

Ο Κόροιβος βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστές τον Παρασκευόπουλο αλλά και τον Κωνσταντινίδη, πλησίασε μέχρι και στον πόντο, έπειτα από καλάθι και φάουλ (34-33), 19’.

 

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι, επέβαλαν την κυριαρχία τους και πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 11-0, ξέφυγαν για πρώτη φορά στους +8 με (38-46), 23’.

Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με τον Κόροιβο όμως να ξεφεύγει στο σκορ μέσω των καλών αμυνών του και να παίρνει εκ νέου προβάδισμα οκτώ πόντων (50-58), 30’.

Στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες, ήταν εύστοχες σε διαδοχικά τρίποντα με το σκορ να παραμένει υπέρ του Κοροίβου.

Στα τελυταία λεπτά ο Κόροιβος έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Κένταλ Σμιθ, βρήκαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88

MVP ΗΤΑΝ Ο…Κένταλ Σμιθ με 21 πόντους με (4/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο……Ντάριλ Μπανκς με 27 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ... Τα 12 κλεψίματα από τους γηπεδούχους.

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1ΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ10:0700/50%0/10%0/40%0/00%112111012-2
5BANKS III DARYL LEE *36:03279/2536%5/1631.3%4/944.4%5/683.3%20273303419
6ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *24:4221/520%1/333.3%0/20%0/00%000212023-1
7ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΙΑΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *23:1171/250%1/250%0/00%5/5100%06602000214
9ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *33:49145/771.4%5/771.4%0/00%4/666.7%22420101115
10ΚΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ00:0800/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ10:5661/425%0/20%1/250%3/475%0000000022
15ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10:4800/00%0/00%0/00%0/00%0220111113
42DUBAR DARLINSTONE MILES *36:55217/1353.8%4/850%3/560%4/1040%291124212325
95ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ13:2100/20%0/10%0/10%0/00%0002000010
Team/Coaches1500
TOTALS2007724/6338.1%16/4040%8/2334.8%21/3167.7%720271612102101975

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
1SMITH KENDALL CLAY *26:18217/1258.3%4/666.7%3/650%4/580%22453310622
2ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΙΤΕΡ-ΤΖΕΙΜΣ21:3873/650%2/2100%1/425%0/00%1451110009
6ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *25:26103/933.3%1/1100%2/825%2/366.7%0331311037
8ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ *13:1300/30%0/20%0/10%0/00%01111000-1-1
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ21:55114/666.7%3/475%1/250%2/2100%07742110120
11VARNER II LESLEY-CORTEZ *37:25209/1947.4%9/1850%0/10%2/2100%42614300314
12ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *29:32156/1250%5/955.6%1/333.3%2/2100%381124310320
13ΚΑΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ06:2100/00%0/00%0/00%0/00%2131100004
14ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ18:1241/425%1/250%0/20%2/2100%1232322026
Team/Coaches01101
TOTAL2008833/7146.5%25/4456.8%8/2729.6%14/1687.5%13304318221460101
@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
     

