Αιγάλεω - Δάφνη 64-79: Μεγάλο «διπλό» παραμονής με φοβερό Τζιβελέκα

tzivelekas

Η Δάφνη επικράτησε του Αιγάλεω με 79-64, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Την τρίτη της νίκη πέτυχε η Δάφνη κόντρα στο Αιγάλεω με 79-64, στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα του Μάρκου Δροσινού, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Γιάννη Τζιβελέκα που την οδήγησε στην πιο σημαντική νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 22 πόντους.

Αιγάλεω - Δάφνη: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα και για τις δύο ομάδες, χωρίς να ξεφεύγει κάποια από τις δύο στο σκορ με τον Τζιβελέκα να ξεχωρίζει στο τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας 8 πόντους (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα).

Η Δάφνη μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και μέσα από την άμυνα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση με τον Άνγκλ να ευστοχεί σε τρίποντο και να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +8 για την ομάδα του (20-28) 13’.

 

Το Αιγάλεω στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 9-0 και πέρασε μπροστά με (29-28),16’, εκμεταλλεύοντας την κακή αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων.

Το ημίχρονο έκλεισε με τη Δάφνη να προηγείται (31-34), παίρνοντας θετικό πρόσημο στο κομματι της δημιουργίας, καθώς έβρισκε πιο εύκολα λύσεις, μέσω των συνεργασιών στο μπροστινό μέρος του παρκέ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καυτά για τον Γιάννη Τζιβελέκα που με πέντε συνεχόμενους πόντους, ανέβασε τη διαφορά στους 8 (31-39) 21’.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και με το πέρας της τρίτης περιόδου με τη Δάφνη να είναι κυρίαρχη και να στέλνει τη διαφορά μέχρι και στους 15 (31-46), 23’.

Τα πολλά συνεχόμενα λάθη στην επίθεση του Αιγάλεω, σε συνδυασμό με την ευστοχία του Τζιβελέκα από μέση απόσταση, κόστισαν στους γηπεδούχους και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με (47-61), 30’ στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ορεξάτοι στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και με σερί 8-2 και μείωσαν στους οκτώ, (55-63) 34', προσθέτοντας άγχος και παραπάνω πίεση στη Δάφνη.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, η Δάφνη ξέυγε εκ νέου με τρίποντο από τον Γιαννίκο, κάνοντας το (56-64), 36' και φάνηκε να κλειδώνει τη νίκη.

Το ματς στο τέλος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Δάφνη να αυξάνει τη διαφορά και να τελειώνει το ματς στο + 15 (64-79).


Τα δεκάλεπτα: (18-19),(31-34),(47-61),(64-79).


MVP HTAN O…Γιάννης Τζιβελέκας με 22 πόντους, (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τζος Σάρκλεϊ με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 4/22 τρίποντα του Αιγάλεω με 18,2%.

A.O. AigaleoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Joshua Ahmere Sharkey *32:09162/1513.3%1/812.5%1/714.3%11/1573.3%35875820118
2Navar McCorde Elmore *39:56187/1163.6%7/1163.6%0/00%4/850%381111241425
4Χρήστος Κουτσουμαρής00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5Στυλιανός Βέλκος09:2600/20%0/00%0/20%0/00%000010000-2
8Δημήτρης Μαντίκος *13:0700/30%0/00%0/30%0/00%011130001-1
9Δημήτρης Λάμπρου00:5600/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Ντέμης Λόμπας00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Ανδρέας Κουστένης21:4962/540%1/333.3%1/250%1/250%2131400016
16Δημήτρης Δειμέζης *34:5742/540%2/450%0/10%0/00%2352300018
77Αριστοτέλης Ζαραιδώνης *39:05136/1442.9%5/955.6%1/520%0/00%0552170025
88Αλέξανδρος Πρίφτης08:3572/633.3%1/333.3%1/333.3%2/2100%0001000014
Team/Coaches31401
TOTAL2006421/6134.4%17/3844.7%4/2317.4%18/2766.7%102333151817612153
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2JOSUA PHILIP ANGLE *34:04113/933.3%2/450%1/520%4/4100%45922050321
4ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *36:13226/1540%2/633.3%4/944.4%6/6100%02270510718
5ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ13:5442/540%2/450%0/10%0/00%1122200126
6ΤΟΠΑΛΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ *17:2200/40%0/00%0/40%0/00%0113512051
7ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ10:5300/40%0/10%0/30%0/00%1231011000
8ΕΤΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΙΜΑΝ09:2600/20%0/20%0/00%0/00%011031000-2
9ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11CARTWRIGHT MAALIK JAJUAN *30:30115/955.6%4/757.1%1/250%0/00%461022110119
12ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *28:36217/1258.3%6/966.7%1/333.3%6/6100%07723401522
15ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11:2442/2100%2/2100%0/00%0/00%0110410044
17ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ06:4262/366.7%1/1100%1/250%1/250%0001200015
79ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ00:5600/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches05501
TOTALS799427/6541.5%19/3652.8%8/2927.6%17/1894.4%10263620231410294
@Photo credits: eurokinissi, (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
     

