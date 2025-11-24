Η Δάφνη επικράτησε του Αιγάλεω με 79-64, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Την τρίτη της νίκη πέτυχε η Δάφνη κόντρα στο Αιγάλεω με 79-64, στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα του Μάρκου Δροσινού, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Γιάννη Τζιβελέκα που την οδήγησε στην πιο σημαντική νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 22 πόντους.

Αιγάλεω - Δάφνη: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα και για τις δύο ομάδες, χωρίς να ξεφεύγει κάποια από τις δύο στο σκορ με τον Τζιβελέκα να ξεχωρίζει στο τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας 8 πόντους (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα).

Η Δάφνη μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και μέσα από την άμυνα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση με τον Άνγκλ να ευστοχεί σε τρίποντο και να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +8 για την ομάδα του (20-28) 13’.

Το Αιγάλεω στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 9-0 και πέρασε μπροστά με (29-28),16’, εκμεταλλεύοντας την κακή αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων.

Το ημίχρονο έκλεισε με τη Δάφνη να προηγείται (31-34), παίρνοντας θετικό πρόσημο στο κομματι της δημιουργίας, καθώς έβρισκε πιο εύκολα λύσεις, μέσω των συνεργασιών στο μπροστινό μέρος του παρκέ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καυτά για τον Γιάννη Τζιβελέκα που με πέντε συνεχόμενους πόντους, ανέβασε τη διαφορά στους 8 (31-39) 21’.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και με το πέρας της τρίτης περιόδου με τη Δάφνη να είναι κυρίαρχη και να στέλνει τη διαφορά μέχρι και στους 15 (31-46), 23’.

Τα πολλά συνεχόμενα λάθη στην επίθεση του Αιγάλεω, σε συνδυασμό με την ευστοχία του Τζιβελέκα από μέση απόσταση, κόστισαν στους γηπεδούχους και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με (47-61), 30’ στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ορεξάτοι στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και με σερί 8-2 και μείωσαν στους οκτώ, (55-63) 34', προσθέτοντας άγχος και παραπάνω πίεση στη Δάφνη.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, η Δάφνη ξέυγε εκ νέου με τρίποντο από τον Γιαννίκο, κάνοντας το (56-64), 36' και φάνηκε να κλειδώνει τη νίκη.

Το ματς στο τέλος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Δάφνη να αυξάνει τη διαφορά και να τελειώνει το ματς στο + 15 (64-79).



Τα δεκάλεπτα: (18-19),(31-34),(47-61),(64-79).



MVP HTAN O…Γιάννης Τζιβελέκας με 22 πόντους, (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τζος Σάρκλεϊ με 16 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 4/22 τρίποντα του Αιγάλεω με 18,2%.

A.O. Aigaleo FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Joshua Ahmere Sharkey * 32:09 16 2/15 13.3% 1/8 12.5% 1/7 14.3% 11/15 73.3% 3 5 8 7 5 8 2 0 11 8 2 Navar McCorde Elmore * 39:56 18 7/11 63.6% 7/11 63.6% 0/0 0% 4/8 50% 3 8 11 1 1 2 4 1 4 25 4 Χρήστος Κουτσουμαρής 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Στυλιανός Βέλκος 09:26 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 8 Δημήτρης Μαντίκος * 13:07 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 -1 9 Δημήτρης Λάμπρου 00:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Ντέμης Λόμπας 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Ανδρέας Κουστένης 21:49 6 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 1/2 50% 2 1 3 1 4 0 0 0 1 6 16 Δημήτρης Δειμέζης * 34:57 4 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 5 2 3 0 0 0 1 8 77 Αριστοτέλης Ζαραιδώνης * 39:05 13 6/14 42.9% 5/9 55.6% 1/5 20% 0/0 0% 0 5 5 2 1 7 0 0 2 5 88 Αλέξανδρος Πρίφτης 08:35 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Team/Coaches 3 1 4 0 1 TOTAL 200 64 21/61 34.4% 17/38 44.7% 4/23 17.4% 18/27 66.7% 10 23 33 15 18 17 6 1 21 53