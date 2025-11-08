Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Elite League μετά τα σημερινά παιχνίδια στην 7η αγωνιστική.

Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι της Elite League στην 7η αγωνιστική. Βίκος Falcons, ΝΕ Μεγαρίδας, Δόξα Λευκάδας και Πρωτέας Βούλας πήραν τις νίκες που χρειαζόταν και ισοβαθμούν στο 6-1.

Στα Ιωάννινα οι Βίκος Falcons επικράτησαν με ευκολία του Ψυχικού με 83-63. Πιο δύσκολο έργο είχε η ΝΕ Μεγαρίδας στα Τρίκαλα. Εκεί όπου τελικά οι φιλοξενούμενοι «απέδρασαν» με 84-88, ενώ η Δόξα Λευκάδας κέρδισε με άνεση στο Αιγάλεω 95-60. Παρόμοιο σκηνικό και με τον Πρωτέα Βούλας να κερδίζει το Ψυχικό 83-63.

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική (8-10/11)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος 84-88

Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 60-95

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 83-63

Vikos Φalcons-Δάφνη 91-53

ΑΓΕΧ-Σοφάδες 91-54

Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας 69-67

Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός 102-92 (κ.α. 84-84)

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 6-1 ΝΕ Μεγαρίδας 6-1 Βίκος Ιωαννίνων 6-1 Πρωτέας Βούλας 6-1 Νίκη Βόλου 4-2 ΑΣ Παπάγου 4-3 Κόροιβος 4-3 Μαχητές Πειραματικό 4-3 Ψυχικό 4-3 Χαλκίδα 3-4 Πανερυθραϊκός 3-4 Λαύριο 2-4 ΑΟ Δάφνης 2-5 ΓΣ Σοφάδων 1-6 Αιγάλεω 0-7 Τρίκαλα 0-7

Τα φύλλα αγώνα

Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος 84-88

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Λόρτος-Νέδογλου (Μαρινέλης)

Δεκάλεπτα: 20-27, 42-47, 58-65, 84-88

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 24 (3), Γαζέλας 25 (3), Αργυρούλης, Τσαφαράς 5 (1), Κοκορέλης 7, Γουάσινγκτον 15, Κολσούζογλου 2, Μπαλός 4, Πηλίτσης, Γαρέζος, Τάταρης 2

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Δενδρινός, Βησσαρίου 13 (2), Γκρέκας 10 (2), Παναγιωτόπουλος 11 (3), Σωτηρίου 9 (1), Πόζογλου 19 (4), Καραχάλιος 2, Κολοφώτης, Ροζάκης 5, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 16 (1)

Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 60-95

Διαιτητές: Μαρινάκης-Ουσταμπασίδης-Ραπτογιάννης (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 11-24, 24-52, 43-83, 60-95

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Δεμερούδης 8 (2), Κάρτραϊτ 21 (2), Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Μαντίκος 3 (1), Λάμπρου, Λόμπας, Κουστένης 4 (1), Δεϊμέζης 2, Ντίπτσης 14 (2), Πρίφτης 5 (1)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 16 (4), Ρόμπινσον 16 (2), Άλεν 3 (1), Καλλιακούδας 11 (1), Γιαννούλτσης 13 (2), Σαχπατζίδης 13 (2), Χαντζής 3 (1), Φύτρος 5 (1), Τσιμπιράκης 7 (1), Βισνιέφσκι 8

ΑΓΕΧ-Σοφάδες 91-54

Διαιτητές: Ναστούλης-Ζακεστίδης-Ζιώγας (Παπάντος)

Δεκάλεπτα: 30-17, 51-28, 70-50, 91-54

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 6 (1), Παπαρέγκας 5 (1), Μελισσαράτος 15 (2), Γερομιχαλός 15 (1), Μιχαήλ 7, Παΐσιος, Νέσης 13, Μητσιμπόνας 3 (1), Κανονίδης 13 (1), Σταμούλης, Σάμαρτζιτς 14, Ντεμερούκας

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 8 (1), Μαυροειδάκος 2, Χατζής 7, Τουλούπης 7 (2), Πασαγιάννης 6, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 7 (2), Ευσταθιάδης 1, Μπουντούρης 7 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 2, Καμπερίδης 5

Vikos Φalcons-Δάφνη 91-53

Διαιτητές: Πράττος-Συμεωνίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας)

Δεκάλεπτα: 15-10, 46-19, 69-35, 91-53

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 21 (5), Σιμιτζής 17 (1), Γεωργίου 14 (2), Γράβας 7 (1), Διαμαντάκος 6, Χρυσανθάκης 2, Καμπερίδης, Βασιλείου 6 (1), Τσούκας 6, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 8

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 7 (1), Τζιβελέκας 12 (2), Δημητρακόπουλος 2, Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 7 (1), Ετζιάκα 2, Φιλιππάκος 11, Μουστόπουλος, Γιαννίκος 7 (1), Ρεγκούτας

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 83-63

Διαιτητές: Σκαλτσής-Τσολάκος-Καλογερόπουλος (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 22-18, 40-33, 64-44, 83-63

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 12, Μιλεντίγεβιτς 16 (2), Ρις 10, Κόης 14 (2), Δέλγας 5 (1), Πετανίδης 4, Πεταλωτής 2, Μπέλη 4, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 9 (1), Βουλγαρόπουλος 7

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 2, Παπαγιάννης 3, Κουκάς 12 (2), Μπουρνελές, Χέντερσον 17 (2), Δήμου 6, Αντωνάκης 3 (1), Κούτρας 2, Ζορμπάς 7, Δημάκος, Θεοδώρου 11 (1)

Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας 69-67

Διαιτητές: Ξυλάς-Τσιμπούρης-Σιδέρης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 19-23, 28-44, 43-55, 69-67

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7 (1), Άντερτον 28 (2), Δενδρινός 2, Παγίδας, Μαλέλης 2, Σκούρτης, Αγγελή 1, Καραμαλέγκος 11 (2), Σκοτ 18

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Λεμπέσης, Σλέιτερ 4, Κωνσταντινίδης 6 (2), Πιλάβιος 4, Παρασκευόπουλος 8 (1), Βάρνερ 31 (1), Πετανίδης 3, Κάτζος, Καλιανιώτης 11

Η επόμενη αγωνιστική (8η, 15-17/11)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

17:00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Σοφάδες-Τρίκαλα Basket

17:00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας

17:00 Ψυχικό-Αιγάλεω

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm

17:00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου